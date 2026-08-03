За повідомлення про корупцію можна отримати винагороду: у яких випадках це можливо

Хто може отримати статус викривача, які гарантії захисту діють та за яких умов закон передбачає виплату винагороди.

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Повідомлення про можливі факти корупції може стати підставою для перевірки, розслідування та притягнення винних до відповідальності. Водночас українське законодавство передбачає для людей, які добросовісно повідомляють про такі порушення, низку гарантій захисту. Йдеться не лише про право на конфіденційність чи анонімність, а й про безоплатну правничу допомогу, захист у разі загрози безпеці, а в окремих випадках — навіть про винагороду. У Мін’юсті роз’яснили, хто може вважатися викривачем корупції та які права він має.

Хто може отримати статус викривача корупції

Повідомлення про можливі факти корупції є одним із ключових механізмів запобігання та протидії корупційним правопорушенням.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», викривачем є фізична особа, яка, маючи переконання у достовірності інформації, повідомила про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи інших порушень антикорупційного законодавства.

Водночас закон встановлює, що така інформація повинна стати відомою особі у зв’язку з її трудовою, професійною, громадською або науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, а також участю у процедурах, передбачених законом.

Для набуття статусу викривача мають одночасно виконуватися три обов’язкові умови:

особа діє добросовісно та вважає повідомлену інформацію достовірною;

повідомлення містить конкретні фактичні дані, які можна перевірити;

інформація була отримана у зв’язку з роботою, службою, навчанням чи іншою діяльністю, визначеною законом.

Якщо хоча б одна із цих умов відсутня, гарантії захисту, передбачені для викривачів, не застосовуються.

Які права має викривач корупції

Закон України «Про запобігання корупції» визначає, що права викривача виникають із моменту повідомлення про можливе корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Зокрема, викривач має право:

знати свої права та обов’язки і отримувати необхідні роз’яснення;

подавати докази, що підтверджують викладені у повідомленні факти;

отримати підтвердження про прийняття та реєстрацію повідомлення уповноваженим органом;

надавати пояснення чи свідчення або відмовитися від їх надання;

користуватися безоплатною правничою допомогою для захисту своїх прав;

на конфіденційність. Закон забороняє розкривати інформацію про особу викривача та його близьких, якщо інше не передбачено законом;

подавати повідомлення анонімно. Такі звернення також підлягають розгляду, якщо наведені факти можна перевірити;

на захист життя, здоров’я, житла та майна у разі виникнення реальної загрози через повідомлення про корупцію;

на відшкодування витрат, пов’язаних із захистом своїх прав, зокрема витрат на правничу допомогу та судовий збір;

на винагороду у випадках, визначених законом, якщо повідомлення стосується значного корупційного злочину та підтверджується обвинувальним вироком суду;

на психологічну допомогу;

на звільнення від юридичної відповідальності у випадках, передбачених законодавством;

отримувати інформацію про результати розгляду повідомлення, проведеної перевірки чи розслідування викладених фактів.

Коли викривач може отримати винагороду

Закон також передбачає право викривача на винагороду у випадках, визначених законом. Вона може бути виплачена, якщо повідомлення стосується значного корупційного злочину та підтверджується обвинувальним вироком суду.

Коли гарантії захисту діють

Передбачені законом права та гарантії поширюються лише на осіб, які відповідають вимогам Закону України «Про запобігання корупції» та набули статусу викривача. Саме тому важливо, щоб повідомлення ґрунтувалося на інформації, яку особа вважає достовірною, містило конкретні факти, що можуть бути перевірені, та стосувалося відомостей, отриманих у зв’язку з її професійною, службовою, громадською чи іншою діяльністю, визначеною законом. Лише за таких умов викривач може розраховувати на повний обсяг передбачених законодавством гарантій захисту.

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