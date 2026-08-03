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До 446 тисяч гривень за місяць: скільки отримували судді та працівники апаратів у червні

15:18, 3 серпня 2026
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Мінфін оприлюднив середні виплати суддям вищих судових органів.
До 446 тисяч гривень за місяць: скільки отримували судді та працівники апаратів у червні
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Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці у судовій системі за червень 2026 року.

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Згідно з оприлюдненими показниками, середній розмір нарахованої суддівської винагороди суддів вищих судових органів у червні становив від 197,8 тис. грн до 446,7 тис. грн.

До переліку органів, щодо яких наведено дані, входять:

  • Верховний Суд;
  • Конституційний Суд України;
  • Вища рада правосуддя;
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
  • Вищий антикорупційний суд.

У Державній судовій адміністрації 144,4 тис. грн.

Середня заробітна плата працівників апаратів органів судової влади центрального рівня у червні 2026 року становила 71,46 тис. грн.

Найвищий середній показник серед установ судової влади за червень зафіксовано у Вищому суді з питань інтелектуальної власності — 102,1 тис. грн для працівників, яким нараховувалася зарплата. Слід зазначити, що там числиться лише один посадовець.  

Зокрема, середні показники зарплат працівників апаратів становили:

  • Верховний Суд — 78,26 тис. грн;
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів України — 75,63 тис. грн;
  • Вища рада правосуддя — 68,87 тис. грн;
  • Вищий антикорупційний суд — 68,58 тис. грн;
  • Державна судова адміністрація України — 67,51 тис. грн;
  • Конституційний Суд України — 58,64 тис. грн;
  • Національна школа суддів України — 57,75 тис. грн;
  • Служба судової охорони — 52,11 тис. грн.

Усього в органах судової влади центрального рівня, за даними Мінфіну, зарплату у червні нарахували 2 457 працівникам.

У Міністерстві фінансів зазначають, що середньомісячний розмір заробітної плати включає всі виплати відповідно до законодавства — посадовий оклад, варіативну частину (премії), гарантійні та компенсаційні виплати, а також перерахунки за попередні періоди.

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