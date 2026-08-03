Відстрочку можна переоформити без ризику мобілізації — Кабмін ухвалив нові правила

Якщо нову підставу підтвердять, стара відстрочка припиниться лише після внесення нової до реєстру Оберіг.

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Кабінет Міністрів України змінив порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Тепер військовозобов’язані можуть переоформити чинну відстрочку на іншу законну підставу, при цьому стара відстрочка продовжуватиме діяти до ухвалення рішення.

Як пояснили в уряді, зміни стосуються ситуацій, коли у людини з’являється нова підстава для отримання відстрочки. Наприклад, військовозобов’язаний має відстрочку через навчання, але після цього в нього народжується третя дитина, що також дає право на відстрочку.

Під час розгляду заяви чинна відстрочка не скасовується. Це означає, що людина залишається захищеною від мобілізації до моменту ухвалення рішення.

Якщо нову підставу підтвердять, попередня відстрочка припинить діяти лише після того, як нові дані внесуть до реєстру «Оберіг». У разі відмови в переоформленні чинна відстрочка залишиться дійсною до завершення її строку.

Подати заяву на отримання або переоформлення відстрочки можна через ЦНАП із використанням застосунку «Дія». Розгляд звернення має тривати до 7 робочих днів. Якщо потрібні додаткові перевірки, строк може бути продовжений до 15 робочих днів.

Після ухвалення позитивного рішення оновлені відомості мають внести до реєстру «Оберіг» протягом одного дня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ знову стали доступними сервіси, пов’язані з підтвердженням даних про інвалідність через державні інформаційні системи.

Крім того, оператори територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки знову отримали можливість перевіряти відповідні відомості через державні реєстри. У Міноборони пояснили, що тимчасове призупинення роботи цих сервісів було необхідним для запобігання помилкам під час обробки заяв. Причиною стали некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери, які могли впливати на правильність опрацювання інформації.