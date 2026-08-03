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7 тисяч доларів за фіктивний шлюб — у Києві викрили схему виїзду чоловіка за кордон

18:53, 3 серпня 2026
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Для того, щоб під час перетину кордону не виникло підозр у фіктивності шлюбу, наречені мали переписуватися і навіть зробити весільне фото.
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У Києві правоохоронці викрили організаторів схеми незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. За таку послугу учасники схеми вимагали 7000 доларів США.

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За даними слідства, організатори знайшли для «клієнта» жінку з другою групою інвалідності, яка погодилася укласти шлюб за гроші. Знайомство пари відбулося безпосередньо перед одруженням, після чого вони оформили шлюб в одному зі столичних РАЦСів.

Такий шлюб мав дозволити чоловікові отримати відстрочку від мобілізації та надалі виїхати за межі України.

Щоб приховати фіктивність стосунків під час можливих перевірок на кордоні, учасники схеми домовилися про листування між «подружжям» та зробили спільне весільне фото.

Правоохоронці встановили, що частину грошей організатори отримали у день укладення шлюбу. Ще 3500 доларів мали передати після того, як чоловік подасть документи для оформлення відстрочки.

Під час отримання останньої частини коштів одну з учасниць схеми затримали.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури Києва чотирьом особам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду за результатами розгляду справи № 439/2430/23 залишив без змін рішення двох попередніх інстанцій і відмовив у визнанні шлюбу недійсним. Суд дійшов висновку, що самі по собі припущення про відсутність сімейних намірів створення сім’ї не доводять фіктивність шлюбу без належних і допустимих доказів.

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прокуратура Київ війна шлюб мобілізація

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