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Коли власник авто може стягнути збитки після ДТП з електросамокатом – що каже судова практика

22:00, 3 серпня 2026
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Суди роз’яснили, які докази потрібні для стягнення збитків після ДТП із самокатом.
Коли власник авто може стягнути збитки після ДТП з електросамокатом – що каже судова практика
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Зі зростанням популярності електросамокатів як засобу міської мікромобільності збільшується і кількість спорів щодо відшкодування шкоди після ДТП за їх участю. В таких ситуаціях застосовуються норми не лише цивільного права, але й законодавство щодо адміністративних правопорушень.

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Суди звертають увагу, що для стягнення збитків недостатньо лише факту пошкодження автомобіля — необхідно довести вину особи, причинний зв’язок між її діями та ДТП, а також розмір завданої шкоди.

Ремонт автомобіля після зіткнення із самокатом можна підтвердити документами

Київський апеляційний суд у постанові від 8 жовтня 2025 року у справі №372/485/25 дійшов висновку, що власник автомобіля надав належні докази розміру шкоди, завданої внаслідок ДТП за участю електросамоката.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, оскільки вважав, що наряд-замовлення на ремонт автомобіля не підтверджує факт спричинення шкоди. Зокрема, суд звернув увагу, що пошкодження, зазначені у матеріалах ДТП, нібито не збігалися із деталями, які ремонтували або замінювали.

Однак апеляційний суд із таким висновком не погодився.

Суд зазначив, що зафіксовані пошкодження автомобіля — зокрема дзеркало на водійських дверях та лакофарбове покриття передньої лівої двері — відповідали проведеним ремонтним роботам і заміненим деталям.

Крім того наряд-замовлення та платіжна інструкція про оплату вартості виконаних робіт на ремонт автомобіля, підтверджують вартість та розмір відновлювального ремонту та понесені позивачем витрати на його проведення.

Тому, на думку суду апеляційної інстанції, на підтвердження розміру шкоди позивач надав належні та допустимі докази, а відповідач не заперечував проти вказаного розміру та не надав доказів на його спростування.

У результаті апеляційний суд визнав, що майнові права власника автомобіля були порушені, а вимоги про відшкодування шкоди є обґрунтованими.

Без доведення вини стягнути збитки не можна

Водночас в іншій справі Вінницький апеляційний суд відмовив у стягненні збитків із користувача електросамоката. У постанові від 19 червня 2023 року у справі №127/30670/22 суд зазначив, що позивач не надав достатніх доказів вини особи у скоєнні ДТП та пошкодженні автомобіля.

Як встановив суд, особу користувача самоката було визначено лише зі слів позивача, що зафіксували у довідці про результати розгляду повідомлення про пошкодження автомобіля. Водночас поліція не встановила особу, яка фактично спричинила ДТП, а постанови про притягнення її до адміністративної відповідальності у матеріалах справи не було.

Крім того, працівниками поліції не було зафіксовано пошкоджень транспортного засобу позивача, тому висновок експерта щодо вартості відновлювального ремонту та розміру матеріального збитку не може свідчити про те, що саме ці пошкодження виникли внаслідок взаємодії автомобіля з самокатом.

Не встановлення вини особи та причинно-наслідкового зв’язку між дорожньо-транспортною пригодою та діями особи, а саме складу цивільного правопорушення, є підставою для відмови у покладенні на особу обов’язку з відшкодування майнової шкоди.

Оскільки таких доказів надано не було, апеляційний суд погодився з рішенням першої інстанції про відмову у задоволенні позову.

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