Висока зарплата матері не звільняє батька від аліментів, а усна домовленість не замінює рішення суду – що варто знати про виплати на дітей

Для примусового стягнення недостатньо усної домовленості — потрібне рішення суду, судовий наказ або виконавчий напис нотаріуса.

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Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснив, які поширені твердження про аліменти не відповідають законодавству. Фахівці наголосили, що обов’язок утримувати дитину покладається на обох батьків, а право на аліменти не залежить від рівня доходів одного з них чи інших поширених уявлень.

Усна домовленість не замінює рішення суду

У Координаційному центрі зазначили, що усна домовленість між батьками щодо сплати аліментів може існувати, однак вона не дає можливості примусово стягнути кошти.

Якщо аліменти не сплачуються добровільно, для їх примусового стягнення необхідне рішення суду або судовий наказ.

Водночас якщо батьки уклали договір про сплату аліментів, але один із них не виконує його умов, кошти можуть бути стягнуті на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Високий дохід матері не звільняє батька від аліментів

Фахівці наголосили, що високий дохід матері не є підставою для звільнення батька, який проживає окремо, від обов’язку утримувати дитину.

Обов’язок забезпечувати дитину до досягнення нею повноліття покладається на обох батьків. Окреме проживання одного з них не звільняє від участі у матеріальному забезпеченні дитини.

У призначенні платежу потрібно вказувати, що це аліменти

У Координаційному центрі звернули увагу, що для зарахування платежу як аліментів у призначенні платежу необхідно зазначити, що це саме аліменти або погашення заборгованості за ними.

Якщо ж у платіжному документі зазначено лише «переказ власних коштів», такий переказ можуть не зарахувати як сплату аліментів.

Після відмови суду можна звернутися повторно

Юристи також спростували твердження, що після відмови суду у стягненні аліментів повторно звернутися вже не можна.

Якщо змінилися обставини або були усунуті недоліки, через які суд відмовив у задоволенні позову, заявник має право повторно звернутися до суду.

Вимагати аліменти — це право дитини

У Координаційному центрі наголосили, що аліменти є правом дитини на належне утримання, а не особистою вимогою одного з батьків.

Обов’язок утримувати дитину не припиняється після розірвання шлюбу чи окремого проживання батьків. Так само навіть позбавлення батьківських прав не звільняє особу від обов’язку сплачувати аліменти.

Чи можливо стягнути з батька аліменти, якщо не було офіційного шлюбу, та що впливає на суму аліментів, – раніше писала «Судово-юридична газета».

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