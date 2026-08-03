Рентна плата за воду: у яких випадках доведеться сплатити у п'ять разів більше

Платники рентної плати за спеціальне використання води повинні правильно визначати обсяги використаної води, враховувати встановлені ліміти та коректно заповнювати податкову декларацію.

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Державна податкова служба України нагадала платникам рентної плати за спеціальне використання води про основні правила розрахунку податкових зобов’язань та заповнення декларації. Особливу увагу в ДПС рекомендують приділяти встановленим лімітам водокористування, адже їх перевищення призводить до п’ятикратного збільшення розміру рентної плати.

У податковій пояснили, що спеціальне водокористування здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, в якому визначаються річні ліміти забору та використання води. Саме ці показники використовуються під час обчислення суми рентної плати.

Платники самостійно розраховують суму ренти наростаючим підсумком з початку року. При цьому враховуються фактичний обсяг використаної підземної та поверхневої води, встановлені ліміти, ставки рентної плати та передбачені законодавством коефіцієнти.

У ДПС наголосили, що у разі використання води понад встановлений річний ліміт рентна плата за перевищений обсяг нараховується у п’ятикратному розмірі.

Також у службі роз’яснили порядок заповнення декларації. Якщо у дозволі річний ліміт розподілений за окремими напрямами використання води — наприклад, для питних, санітарно-гігієнічних чи виробничих потреб, — платник повинен заповнювати окремий додаток 5 для кожного такого напряму.

У рядку 7 додатка 5 необхідно зазначати не загальний річний ліміт, а лише той обсяг, який визначений дозволом для конкретного виду використання води. Водночас сума всіх лімітів, зазначених у додатках, має відповідати загальному річному ліміту, встановленому у дозволі.

Окрему увагу податкова звернула на правильне зазначення коду водного об’єкта у рядку 6 додатка 5. Він має відповідати довіднику кодів водних об’єктів та типу водокористування, визначеному у дозволі.

У ДПС нагадали, що порядок справляння рентної плати за спеціальне використання води визначений статтею 255 Податкового кодексу України, а звітність подається за формою декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України №719.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», платниками рентної плати за спеціальне використання води є так звані первинні водокористувачі. Це підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які самостійно забирають воду з водних об’єктів або отримують її через власні водозабірні споруди, а також можуть передавати цю воду іншим споживачам.

До первинних водокористувачів належать суб’єкти господарювання, які мають власні водозабірні споруди та обладнання для забору води, а також отримують воду з каналів зрошувальних чи осушувальних систем, водосховищ, ставків, водогосподарських систем і водогонів.