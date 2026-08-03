З 1 вересня в Україні зростуть стипендії для студентів: нові розміри виплат

З вересня суттєво зростає розмір державних стипендій для студентів.

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З 1 вересня в Україні планують суттєво збільшити розмір державних стипендій для студентів закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Як повідомили у Верховній Раді, мінімальна академічна стипендія для студентів університетів зросте до 4000 грн, а підвищена академічна стипендія становитиме 5820 грн.

Також збільшаться галузеві стипендії. Їх підвищений розмір складатиме 7420 грн. Водночас президентська стипендія для найкращих студентів зросте до 20 тис. грн.

Для студентів закладів фахової передвищої освіти передбачене дворазове збільшення виплат. У коледжах мінімальна академічна стипендія становитиме 3020 грн, а підвищена — 4394 грн.

Також держава також продовжує підтримку молоді з тимчасово окупованих та прифронтових територій. Для них діють спрощені умови вступу: через освітні центри можна вступити без складання НМТ за результатами співбесіди або вступних іспитів.

Крім того, для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені:

окрема квота на бюджетні місця;

допомога з оформленням українських документів;

психологічний супровід;

пільгове проживання у гуртожитках;

одноразова допомога у розмірі 50 тис. грн від міжнародних партнерів — ООН та ЮНІСЕФ.

Окремо для молоді, які гарно склали НМТ, діє державна програма грантів на навчання. Якщо молода вступник склалв тест на 150 балів із двох предметів, він може отримати грант від 17 тисяч гривень. Якщо на 170 балів із двох предметів – грант на навчання буде від 25 тисяч гривень.

Грант є державною компенсацією частини вартості навчання для студентів, які навчаються за контрактною формою. Для молоді, яка вступає до закладів вищої освіти у прифронтових областях, розмір такого гранту автоматично збільшується на 50%.

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