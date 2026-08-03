Сплатили штраф у «Резерв+» – коли про це дізнається поліція

Після оплати штрафу інформація автоматично передається до Національної поліції, а відмітка про порушення зникає із застосунку.

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Міністерство оборони роз’яснило, як працює обмін інформацією після сплати штрафу за порушення правил військового обліку через застосунок «Резерв+». У відомстві зазначили, що дані про оплату автоматично передаються до Національної поліції.

Як поліція отримує інформацію про оплату

Одне з найпоширеніших запитань стосується того, як правоохоронці дізнаються, що штраф уже сплачено.

У Міноборони пояснили, що така інформація надходить до Національної поліції автоматично через обмін даними між територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, державними реєстрами та поліцією.

Що зміниться в застосунку після сплати

Після надходження інформації про оплату у застосунку «Резерв+» зникають відмітка про порушення та червона стрічка.

Якщо ж штраф не сплачено, користувач і надалі бачитиме червону стрічку в застосунку, що свідчитиме про наявність порушення.

Які штрафи вже можна сплатити

У Міноборони нагадали, що в застосунку «Резерв+» працює сервіс онлайн-сплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Наразі користувачам доступна сплата штрафу за неоновлення військово-облікових даних до 16 липня 2024 року. У майбутньому перелік порушень, які можна буде оплатити через застосунок, планують розширити.

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