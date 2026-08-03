Ігор Клименко став новим секретарем РНБО замість Рустема Умєрова

Перед цим Президент підписав укази про кадрові зміни у керівництві РНБО та Служби зовнішньої розвідки України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №694/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Перед цим Президент підписав укази про кадрові зміни у керівництві РНБО та Служби зовнішньої розвідки України.

Зокрема, указом №693/2026 Рустема Умєрова звільнено з посади секретаря РНБО згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом №695/2026 Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Також окремим указом Олега Луговського увільнено від тимчасового виконання обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що було визначено нові нараметри роботи Ради національної безпеки і оборони та планують оновити її принципи діяльності.

За словами Президента, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма «Фрея».

Водночас у роботі РНБО планують посилити внутрішній компонент, зокрема координацію між оборонними та безпековими структурами.

«Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», — вказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.