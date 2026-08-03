  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні змінили порядок виплати дитячих допомог: що тепер можна отримувати на один спеціальний рахунок

18:35, 3 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відтепер кілька державних програм можна об'єднати на спеціальному рахунку «Турбота про дитину».
В Україні змінили порядок виплати дитячих допомог: що тепер можна отримувати на один спеціальний рахунок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відтепер допомогу по догляду за дитиною до одного року та виплати за програмою «єЯсла» можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» в межах «Дія.Картки». На цей самий рахунок також можна оформити виплати за програмами «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра». Про новий механізм повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які виплати можна отримувати на «Дія.Картку»

Спеціальний рахунок «Турбота про дитину», відкритий у межах «Дія.Картки», дозволяє отримувати:

  • допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року;
  • виплати за програмою «єЯсла»;
  • кошти за програмою «Пакунок малюка»;
  • кошти за програмою «Пакунок школяра».

Таким чином, усі цільові державні виплати для батьків можна об’єднати на одному спеціальному рахунку.

Як оформити отримання виплат на «Дія.Картку»

Для цього потрібно:

  • звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади;
  • повідомити спеціаліста про бажання отримувати виплати на «Дія.Картку».

Якщо спеціальний рахунок уже відкритий, його реквізити автоматично підтягнуться в системі.

Якщо картки ще немає, спеціаліст надасть QR-код для обраного банку, після чого її можна буде відкрити через банківський застосунок.

Як самостійно відкрити «Дія.Картку»

Відкрити «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота про дитину» можна через застосунок одного з банків:

  • ПриватБанк;
  • Monobank;
  • А-Банк;
  • Sense Bank;
  • Банк Кредит Дніпро.

У Міністерстві рекомендують відкривати картку до звернення за призначенням допомоги. Посилання на інструкції для кожного банку розміщені на сайті Мінсоцполітики.

Водночас для батьків зберігається можливість оформлення допомоги через Ощадбанк.

Як змінити рахунок для вже призначених виплат

Батьки, які вже отримують допомогу по догляду за дитиною до одного року або «єЯсла», а також ті, хто вже подав заяву на їх призначення, можуть перейти на «Дія.Картку».

Для цього необхідно:

  • особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади;
  • подати заяву про зміну спеціального рахунку.

Повторно подавати документи для призначення допомоги не потрібно.

На що можна витрачати кошти

Допомога по догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» є цільовими виплатами. Використовувати їх можна лише на визначені товари та послуги для дітей.

Розрахунок здійснюється у торговельних точках, що працюють за відповідними МСС-кодами. Зокрема, кошти можна витрачати на:

  • продукти харчування, супермаркети та спеціалізовані продовольчі магазини;
  • дитячий і сімейний одяг;
  • дитяче та спеціалізоване взуття;
  • книги, канцтовари та шкільне приладдя;
  • іграшки;
  • спортивні товари;
  • електронне обладнання;
  • медичні послуги, лікарні, оптику, ортопедичні товари та засоби догляду;
  • освітні послуги;
  • послуги догляду за дітьми;
  • музеї, виставки, парки атракціонів, цирки, акваріуми, дельфінарії, зоопарки та інші дитячі розважальні заклади.

Як бізнесу долучитися до програми

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що окремих додаткових вимог для бізнесу немає. Основною умовою є використання платіжного термінала з одним із дозволених МСС-кодів.

Також підприємцям рекомендують позначати офлайн-магазини інформаційними стікерами, щоб покупці могли одразу бачити, що в торговельній точці можна розраховуватися державними «дитячими» виплатами. Такі позначки можна використовувати й на онлайн-платформах магазинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти Мінсоцполітики

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]