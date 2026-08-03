В Україні змінили порядок виплати дитячих допомог: що тепер можна отримувати на один спеціальний рахунок

Відтепер кілька державних програм можна об'єднати на спеціальному рахунку «Турбота про дитину».

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Відтепер допомогу по догляду за дитиною до одного року та виплати за програмою «єЯсла» можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» в межах «Дія.Картки». На цей самий рахунок також можна оформити виплати за програмами «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра». Про новий механізм повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Які виплати можна отримувати на «Дія.Картку»

Спеціальний рахунок «Турбота про дитину», відкритий у межах «Дія.Картки», дозволяє отримувати:

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею одного року;

виплати за програмою «єЯсла»;

кошти за програмою «Пакунок малюка»;

кошти за програмою «Пакунок школяра».

Таким чином, усі цільові державні виплати для батьків можна об’єднати на одному спеціальному рахунку.

Як оформити отримання виплат на «Дія.Картку»

Для цього потрібно:

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади;

повідомити спеціаліста про бажання отримувати виплати на «Дія.Картку».

Якщо спеціальний рахунок уже відкритий, його реквізити автоматично підтягнуться в системі.

Якщо картки ще немає, спеціаліст надасть QR-код для обраного банку, після чого її можна буде відкрити через банківський застосунок.

Як самостійно відкрити «Дія.Картку»

Відкрити «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота про дитину» можна через застосунок одного з банків:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

У Міністерстві рекомендують відкривати картку до звернення за призначенням допомоги. Посилання на інструкції для кожного банку розміщені на сайті Мінсоцполітики.

Водночас для батьків зберігається можливість оформлення допомоги через Ощадбанк.

Як змінити рахунок для вже призначених виплат

Батьки, які вже отримують допомогу по догляду за дитиною до одного року або «єЯсла», а також ті, хто вже подав заяву на їх призначення, можуть перейти на «Дія.Картку».

Для цього необхідно:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до уповноваженої особи територіальної громади;

подати заяву про зміну спеціального рахунку.

Повторно подавати документи для призначення допомоги не потрібно.

На що можна витрачати кошти

Допомога по догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» є цільовими виплатами. Використовувати їх можна лише на визначені товари та послуги для дітей.

Розрахунок здійснюється у торговельних точках, що працюють за відповідними МСС-кодами. Зокрема, кошти можна витрачати на:

продукти харчування, супермаркети та спеціалізовані продовольчі магазини;

дитячий і сімейний одяг;

дитяче та спеціалізоване взуття;

книги, канцтовари та шкільне приладдя;

іграшки;

спортивні товари;

електронне обладнання;

медичні послуги, лікарні, оптику, ортопедичні товари та засоби догляду;

освітні послуги;

послуги догляду за дітьми;

музеї, виставки, парки атракціонів, цирки, акваріуми, дельфінарії, зоопарки та інші дитячі розважальні заклади.

Як бізнесу долучитися до програми

У Міністерстві соціальної політики зазначають, що окремих додаткових вимог для бізнесу немає. Основною умовою є використання платіжного термінала з одним із дозволених МСС-кодів.

Також підприємцям рекомендують позначати офлайн-магазини інформаційними стікерами, щоб покупці могли одразу бачити, що в торговельній точці можна розраховуватися державними «дитячими» виплатами. Такі позначки можна використовувати й на онлайн-платформах магазинів.

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