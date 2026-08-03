Ігнорування повістки: у яких випадках загрожує штраф, а коли — кримінальна відповідальність

Як закон визначає порядок вручення повісток, коли можуть оштрафувати, оголосити у розшук або притягнути до кримінальної відповідальності.

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В Україні вручення повісток залишається одним із ключових механізмів проведення мобілізації, а законодавство чітко визначає як порядок їхнього надсилання та вручення, так і відповідальність за неявку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому юридичне значення має не лише особисте отримання повістки, а й її надсилання рекомендованим листом, а за окремі порушення військовозобов’язаним можуть загрожувати штрафи, оголошення у розшук або навіть кримінальна відповідальність. Розповідаємо, як саме працює ця процедура, коли неявка вважається порушенням та які наслідки передбачені законодавством.

Повістка до ТЦК: як її можуть вручити

Повістка є офіційним викликом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу під час мобілізації.

Виклик здійснюється шляхом вручення або надсилання повістки.

Документ може:

формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

або оформлюватися на спеціальному бланку, який заповнює представник ТЦК та СП.

У ТЦК наголошують: повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на паперовому бланку, мають однакову юридичну силу.

Перевірити справжність повістки, сформованої через реєстр, можна шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дозволяють відобразити інформацію, зазначену у документі, зокрема через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста або відповідний мобільний застосунок.

Як надсилають повістки та скільки часу є на їх отримання

Повістка може бути:

вручена представником групи оповіщення;

вручена відповідальною особою під час проведення заходів оповіщення;

вручена безпосередньо в ТЦК та СП;

надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Якщо документ надсилають поштою, його можуть направити:

на адресу місця проживання, яку військовозобов’язаний або резервіст повідомив під час уточнення своїх військово-облікових даних;

якщо така адреса не уточнювалася — на адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Для отримання рекомендованого листа з повісткою, який надійшов через поштовий зв’язок, передбачено три дні.

Дата явки визначається залежно від місця проживання особи:

для жителів населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, — протягом семи діб із дня надсилання рекомендованого листа;

для жителів інших населених пунктів — протягом десяти діб із дня надсилання.

Кожна повістка також має відповідну відмітку в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» про її вручення або направлення.

Що робити, якщо неможливо прибути до ТЦК

Після належного отримання повістки військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися до ТЦК та СП у визначені місце та строк.

Якщо людина отримала повістку, але не може прибути у зазначений день, вона повинна:

не пізніше трьох діб після визначеної дати та часу явки повідомити ТЦК про причину неявки будь-яким способом або звернутися особисто;

після цього прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Які причини неявки визнаються поважними

Законодавство передбачає перелік поважних причин неприбуття до ТЦК:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їх наслідки;

інші обставини, які фактично позбавили можливості прибути у визначене місце та час;

смерть близького родича (батьків, чоловіка або дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби), а також близького родича чоловіка чи дружини.

Усі такі обставини необхідно підтвердити документально.

Що робити, якщо повістка фактично не надходила

Якщо людина стверджує, що повістку не отримувала, необхідно мати підтвердження цього факту.

Такими доказами можуть бути, зокрема:

довідка поштового оператора про відсутність повістки;

повідомлення про неможливість її доставки.

За наявності таких документів особа може звернутися до ТЦК, після чого питання щодо можливого порушення може бути врегульоване.

Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки

Якщо повістку вручено належним чином — особисто або рекомендованим поштовим відправленням, — громадянин вважається належним чином попередженим керівником ТЦК та СП про можливі наслідки неявки, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336 і 337 Кримінального кодексу України.

За порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність.

Зокрема, порушнику може бути винесена постанова про накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень. Крім того, особу, яка без поважних причин не з’явилася за повісткою, можуть оголосити у розшук.

Систематичне ігнорування повісток може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та застосування інших правових обмежень.

Окремо законодавство передбачає відповідальність за ігнорування бойової повістки. Такі дії кваліфікуються як ухилення від призову під час мобілізації та тягнуть вже не адміністративну, а кримінальну відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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