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Підтвердити місце проживання витягом із «Дії»: коли достатньо роздруківки з QR-кодом

20:05, 3 серпня 2026
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Електронний і паперовий витяги мають однакову юридичну силу, якщо документ відповідає вимогам законодавства.
Підтвердити місце проживання витягом із «Дії»: коли достатньо роздруківки з QR-кодом
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Фізичні особи можуть підтвердити своє задеклароване або зареєстроване місце проживання не лише електронним документом у застосунку «Дія», а й його паперовою копією. Якщо витяг роздруковано з мобільного застосунку та він містить QR-код, такий документ можна пред’являти для підтвердження місця проживання. Водночас законодавство передбачає й інші документи, які можуть використовуватися для цієї мети, а електронний і паперовий витяги мають однакову юридичну силу.

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Роздрукований витяг із «Дії» можна використовувати для підтвердження місця проживання

Для підтвердження інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) фізична особа має право пред’явити роздрукований із мобільного застосунку «Дія» витяг про зареєстроване місце проживання, який містить QR-код.

Таке підтвердження відповідає вимогам законодавства та може використовуватися нарівні з іншими передбаченими документами.

Які документи підтверджують місце проживання

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 1 розділу ІІІ Положення № 822, для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа може подати один із таких документів:

  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • паспорт громадянина України у формі книжечки;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Який документ подають внутрішньо переміщені особи

Податківці наголошують: якщо особа є внутрішньо переміщеною, для підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік вона подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Така довідка оформлюється відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509.

Який закон регулює декларування та реєстрацію місця проживання

Порядок надання публічних, у тому числі електронних, послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб визначає Закон України від 5 листопада 2021 року № 1871-IX «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Цей закон регулює порядок надання відповідних послуг, а також внесення, обробку та обмін відомостями в електронних реєстрах і базах даних, необхідних для їх надання.

Чи однакову юридичну силу мають паперовий та електронний витяги

Згідно з пунктом 2 статті 2 Закону № 1871-IX, витяг з реєстру територіальної громади — це документ у паперовій або електронній формі, який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату і час його формування.

Водночас пункт 9 статті 26 цього Закону прямо встановлює, що витяги з реєстру територіальної громади, сформовані в електронній та паперовій формах, мають однакову юридичну силу.

Таким чином, роздрукований із застосунку «Дія» витяг із QR-кодом може використовуватися для підтвердження місця проживання так само, як і електронний документ, якщо він відповідає встановленим вимогам законодавства.

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документи Дія

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