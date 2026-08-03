Податкова автоматично отримуватиме дані про перетин кордону: що зміниться для українців

ДПС і Держприкордонслужба автоматизували обмін даними, який дозволить визначати податкове резидентство та виявляти фіктивні операції без паперових запитів.

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Державна податкова служба України та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований електронний обмін інформацією між своїми системами. У відомствах наголошують, що нововведення не змінює правил перетину державного кордону, не запроваджує нових перевірок чи обмежень, а має пришвидшити обробку інформації та посилити боротьбу з тіньовою економікою.

Відповідний договір і протокол підписали Голова ДПС Леся Карнаух та виконувач обов’язків Голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк.

У ДПС зазначають, що автоматизація дозволить значно прискорити взаємодію між службами. Якщо раніше інформацію отримували шляхом листування та окремих запитів, то тепер обмін відбуватиметься автоматично через захищені канали зв’язку.

Як працюватиме нова система

Раніше працівники ДПС надсилали офіційні листи із запитами, після чого прикордонники вручну опрацьовували кожне звернення та готували відповіді.

Після автоматизації працівник податкової служби формуватиме електронний запит, а система за лічені секунди автоматично надаватиме відповідь без участі працівників у ручній обробці.

Уся інформація передаватиметься із дотриманням вимог захисту даних та виключно в межах повноважень обох державних органів.

Для чого ДПС використовуватиме інформацію

У Податковій службі пояснили, що інформація про перетин державного кордону використовуватиметься разом з іншими даними для виконання передбачених законом функцій.

Зокрема, вона потрібна для:

визначення податкового резидентства фізичних осіб, зокрема перевірки перебування в Україні понад 183 дні протягом року для правильного визначення податкових зобов’язань і уникнення подвійного оподаткування;

виявлення фіктивних операцій, коли фінансово-господарські документи чи звітність підприємства підписуються керівником, який у цей момент фактично перебував за межами України.

Які гарантії захисту інформації передбачені

У відомствах наголошують, що обмін інформацією здійснюватиметься через Національну систему конфіденційного зв’язку.

Кожен запит буде індивідуальним і стосуватиметься лише однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чітко визначених законом підстав.

Крім того:

кожен запит підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом конкретного посадовця ДПС із накладенням електронної позначки часу;

усі дії користувачів фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, що виключає несанкціонований або анонімний перегляд інформації.

Чи вплине це на перетин кордону

Голова ДПС Леся Карнаух наголосила, що автоматизований доступ до інформації не означає появи нових перевірок, додаткових повноважень чи нових обмежень для громадян.

За її словами, зміни покликані допомогти швидше виявляти схеми ухилення від оподаткування, фіктивний імпорт та експорт, а також точніше визначати податкове резидентство.

Виконувач обов’язків Голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк зазначив, що цифровізація міжвідомчої взаємодії є одним із ключових напрямів розвитку державних інституцій. За його словами, автоматизований обмін інформацією скоротить час опрацювання запитів, підвищить ефективність роботи обох служб і забезпечить належний рівень захисту інформації.

У ДПС окремо підкреслили, що взаємодія між службами жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону.

Також у відомстві наголосили, що наявність податкових питань або заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон. Такі рішення, як і раніше, можуть ухвалюватися виключно судом у порядку, визначеному законодавством.

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