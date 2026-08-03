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З домашнім улюбленцем під час тривоги: чи маєте право зайти до укриття

23:12, 3 серпня 2026
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Чи можуть не пустити до укриття з домашньою твариною та які вимоги діють для власників.
З домашнім улюбленцем під час тривоги: чи маєте право зайти до укриття
Джерело фото: nashkiev.ua
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Під час повітряної тривоги українцям не потрібно обирати між власною безпекою та безпекою домашнього улюбленця. Законодавство дозволяє перебувати в укриттях разом із тваринами, однак таке право супроводжується обов’язком дотримуватися визначених правил. Від відповідальної поведінки власників залежить комфорт і безпека всіх людей, які перебувають у захисній споруді.

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Домашні тварини можуть перебувати в укриттях разом із власниками

Громадяни під час повітряної небезпеки мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. Таку можливість передбачили після внесення Міністерством внутрішніх справ України у 2024 році змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

Це рішення стало важливим кроком для захисту не лише людей, а й їхніх домашніх улюбленців. Раніше через заборону перебування з тваринами деякі люди відмовлялися спускатися в укриття або були змушені залишати своїх чотирилапих без нагляду.

Які обов’язки мають власники тварин в укритті

Водночас право перебувати в укритті разом із домашньою твариною передбачає відповідальність її власника. Саме він повинен подбати про безпечне перебування тварини та не створювати незручностей чи загроз для інших людей.

Під час перебування в укритті рекомендується:

  • тримати собак на повідку;
  • дрібних собак, котів та інших домашніх тварин перевозити у переносках або контейнерах;
  • мати із собою запас води та корму, ветеринарний паспорт (за наявності), необхідні ветеринарні препарати, а також засоби для прибирання за твариною;
  • не залишати улюбленця без нагляду та контролювати його поведінку.

Які правила діють для собак небезпечних порід

Окремі вимоги стосуються власників собак, що належать до Переліку небезпечних порід, затвердженого Кабміном.

Під час перебування у громадських місцях, зокрема й в укриттях, такі собаки повинні бути на короткому повідку та в наморднику.

До переліку належать, зокрема:

  • американський піт-бультер’єр;
  • американський стафордширський тер’єр;
  • ротвейлер;
  • доберман;
  • кавказька вівчарка;
  • середньоазіатська вівчарка (алабай);
  • бульмастиф;
  • тибетський мастиф;
  • аргентинський дог;
  • канарський дог;
  • американська акіта, а також інші породи та їхні метиси, визначені законодавством.

Чому навіть слухняний собака може становити небезпеку

У Держпродспоживслужбі звертають увагу, що навіть добре соціалізований і слухняний собака під час повітряної тривоги може поводитися непередбачувано. Вибухи, гучні звуки, стрес і велике скупчення людей здатні суттєво вплинути на поведінку тварини.

Саме тому використання повідка та намордника для собак, для яких це передбачено законодавством, є важливою вимогою безпеки.

Чому важливо дотримуватися правил в укритті

В укриттях одночасно можуть перебувати діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю, а також громадяни, які бояться тварин або мають алергію. Дотримання простих правил допомагає забезпечити безпечні та комфортні умови для всіх.

Таким чином домашні тварини мають право перебувати поруч зі своїми власниками під час повітряної тривоги. Водночас відповідальне ставлення до їхнього утримання, виконання вимог законодавства та повага до інших людей є запорукою безпечного перебування кожного в укритті.

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