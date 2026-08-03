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Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
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У такому випадку українцям рекомендують спочатку перевірити інформацію про інвалідність у державному реєстрі, а за потреби звернутися до ЦНАП.
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»
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У Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради прокоментували численні звернення від людей з довічною інвалідністю, у яких у застосунку «Резерв+» перестала відображатися або автоматично не продовжилася відстрочка. Попередньо проблему пов’язують із відсутністю або некоректним відображенням даних про інвалідність у державних реєстрах.

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Чому може не продовжуватися відстрочка

За попередньою інформацією, під час автоматичної перевірки відомостей у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) система в окремих випадках не знаходить інформацію про встановлену інвалідність.

Через це автоматичне продовження відстрочки не відбувається.

При цьому наголошується, що така ситуація не обов’язково означає втрату права на відстрочку. Ймовірною причиною є відсутність або некоректне відображення відомостей у державних реєстрах.

Що рекомендують зробити

Насамперед громадянам радять звернутися до органу соціального захисту населення (УСЗН) за місцем проживання та перевірити, чи містяться відомості про встановлену інвалідність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

Якщо інформація відсутня, необхідно попросити внести або актуалізувати її. Після оновлення дані мають стати доступними для державних інформаційних систем, які використовують ЄІССС.

Якщо відстрочка потрібна терміново

Якщо оформити відстрочку потрібно невідкладно, рекомендують не чекати завершення оновлення державних реєстрів.

У такому випадку можна подати документи для оформлення відстрочки через ЦНАП або іншим способом, передбаченим законодавством.

Водночас зазначається, що це є тимчасовим рішенням, а питання з актуалізацією даних у ЄІССС все одно потрібно вирішити.

Яку інформацію просять повідомляти

Якщо після виконання цих дій проблема не зникне, громадян просять повідомити про це через коментарі або громадську приймальню.

Для аналізу ситуації рекомендують зазначити:

  • дату, коли зникла відстрочка;
  • групу інвалідності (без зазначення діагнозу);
  • чи була відстрочка оформлена автоматично або за заявою;
  • область проживання.

Ситуацію ще перевіряють

У Верховній Раді звернули увагу, що наведена інформація ґрунтується на численних зверненнях громадян та попередньому аналізі роботи державних інформаційних систем.

Також повідомляється, що наразі з’ясовуються всі обставини ситуації, а за потреби будуть направлені звернення до відповідальних органів для усунення виявленої проблеми.

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Верховна Рада України ЦНАП відстрочка Резерв+ інвалідність

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