Не подасте документи до 10 серпня, — Міноборони скасує статус критично важливого підприємства

Оборонним підприємствам необхідно підтвердити відповідність встановленим критеріям, щоб зберегти право на бронювання.

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Підприємства оборонно-промислового комплексу, які отримали статус критично важливих за рішенням Міністерства оборони України, повинні до 10 серпня 2026 року подати документи для його підтвердження. Для більшості підприємств передбачена спрощена процедура, однак ті, хто отримав статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження.

Міноборони переглядає раніше ухвалені рішення

Міністерство оборони проводить перегляд раніше ухвалених рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу критично важливими та роз’яснило порядок підтвердження цього статусу.

Перегляд стосується рішень, ухвалених до 7 липня 2026 року, та здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2026 року №692.

Крім того, уряд доручив державним органам до 1 вересня 2026 року переглянути чинні рішення про визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. Постановою Кабінету Міністрів від 1 липня 2026 року №862 було уточнено порядок такого перегляду, строки дії відповідних рішень та умови збереження бронювання працівників.

Документи необхідно подати до 10 серпня

Підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міноборони, мають до 10 серпня 2026 року подати документи відповідно до критерію, за яким їм було надано цей статус.

Для більшості підприємств передбачена спрощена процедура підтвердження без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, повинні пройти повне перепідтвердження.

Що буде у разі своєчасного або несвоєчасного подання документів

Якщо підприємство подасть документи в установлений строк, рішення про визначення його критично важливим залишатиметься чинним до дати, зазначеної у попередньому рішенні.

Бронювання військовозобов’язаних працівників також зберігатиметься протягом строку, на який його було надано, але не довше строку дії статусу критично важливого підприємства.

Якщо підприємство, для якого передбачено спрощену процедуру, не подасть документи до встановленого терміну, з 1 вересня 2026 року його статус буде скасовано. Одночасно анулюють і бронювання військовозобов’язаних працівників.

Для підприємств, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, рішення про підтвердження або скасування статусу ухвалюватиметься після розгляду повного пакета документів.

Хто може скористатися спрощеною процедурою

Спрощена процедура застосовується до підприємств, які були визначені критично важливими відповідно до окремих критеріїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 28 жовтня 2025 року №722.

До цієї категорії належать:

виконавці та співвиконавці державних контрактів, у яких понад 50% діяльності становить виконання оборонних замовлень;

резиденти Defence City;

виробники вибухових речовин і боєприпасів, які мають відповідний статус, уклали спільне рішення з Міноборони та включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів;

інші підприємства ОПК, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності, які були визначені важливими для національної економіки за сукупністю щонайменше трьох критеріїв та могли бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Окремою категорією є підприємства, які отримали державну підтримку у вигляді гранту BRAVE1 на розвиток інновацій і технологій для потреб оборони. Для них передбачено повне перепідтвердження статусу.

Які документи потрібно подати

Виконавці та співвиконавці державних контрактів

Потрібно подати:

звернення з інформацією про відповідність критерію, за яким підприємство було визначено критично важливим;

інформацію про кінцевий строк виконання відповідного договору;

довідку про розмір середньої заробітної плати працівників за попередній місяць;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

Резиденти Defence City

Необхідно подати:

звернення із зазначенням відповідності критерію;

довідку про середню заробітну плату працівників;

податковий розрахунок сум доходу.

У зверненні рекомендується зазначити дату і номер наказу про надання статусу резидента Defence City.

Виробники вибухових речовин і боєприпасів

До Міноборони необхідно подати:

звернення щодо відповідності критерію;

інформацію про строк дії спільного рішення з Міністерством оборони;

довідку про середню заробітну плату працівників;

податковий розрахунок сум доходу.

Підприємства, які могли бронювати до 50% працівників

Такі підприємства повинні подати:

довідку про середню заробітну плату працівників за попередній місяць;

податковий розрахунок сум доходу за попередній місяць.

Хто має пройти повне перепідтвердження

Повний пакет документів подають підприємства, які отримали державний грант BRAVE1.

До нього входять:

лист-звернення до Міністерства оборони із зазначенням коду ЄДРПОУ, контактних даних, основних видів діяльності та кількості військовозобов’язаних працівників;

засвідчена копія грантового договору з Фондом розвитку інновацій;

документ, що підтверджує отримання грантових коштів.

За результатами розгляду документів буде ухвалено рішення про підтвердження або скасування статусу критично важливого підприємства.

Як подати документи

Документи можна подати в електронній формі на адресу [email protected]. Електронний лист обов’язково має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Також документи приймають у паперовій формі за адресою: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6.

Довідки можна отримати за телефоном (044) 230-74-99 у робочі дні з 09:30 до 13:00 та з 14:00 до 17:30.

Від чого залежить бронювання працівників

Після розгляду документів робоча група Міністерства оборони ухвалює рішення про відповідність підприємства встановленим критеріям. Саме це рішення є підставою для подальшого бронювання військовозобов’язаних працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76.

У Міноборони наголошують, що безперервна робота підприємств оборонно-промислового комплексу безпосередньо впливає на забезпечення Сил оборони озброєнням і військовою технікою.

Водночас у відомстві підкреслюють, що своєчасне подання документів є обов’язковою умовою для збереження статусу критично важливого підприємства та бронювання його військовозобов’язаних працівників.

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