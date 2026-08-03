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Мама вийшла на роботу до року дитини — чи заберуть державну допомогу

23:30, 3 серпня 2026
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Чи втратить мама допомогу після виходу на роботу: Пенсійний фонд поставив крапку в поширеному питанні.
Мама вийшла на роботу до року дитини — чи заберуть державну допомогу
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Дострокове повернення матері до роботи після народження дитини не означає автоматичну втрату права на державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Чинне законодавство чітко визначає випадки, коли виплати можуть бути припинені, і працевлаштування матері до цього переліку не входить.

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Вихід на роботу не позбавляє права на допомогу

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку є одним із видів соціальної підтримки сімей з дітьми.

Порядок призначення та виплати цієї допомоги визначений постановою Кабінету Міністрів України № 1751. Документ містить вичерпний перелік підстав, за яких виплата може бути припинена.

У яких випадках виплату допомоги припиняють

Згідно з постановою Кабміну № 1751, виплата державної допомоги припиняється у разі:

  • позбавлення отримувача батьківських прав;
  • відмови від виховання дитини;
  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
  • припинення опіки;
  • перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • скасування усиновлення;
  • смерті дитини або отримувача допомоги.

Чи впливає працевлаштування матері на виплати

У Пенсійному фонді наголошують: вихід матері на роботу до того, як дитині виповниться один рік, не є підставою для припинення виплати державної допомоги.

Таким чином, якщо жінка вирішила достроково повернутися до роботи, це саме по собі не позбавляє її права на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Законодавством передбачені інші, чітко визначені підстави для припинення таких виплат, і працевлаштування серед них відсутнє.

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