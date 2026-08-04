Лікарні можуть залишитися без грошей від НСЗУ: названо обов'язкову умову до 1 вересня

Заклади первинної меддопомоги мають до 1 вересня виконати нові вимоги щодо лікування пацієнтів із туберкульозом.

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До 1 вересня 2026 року заклади первинної медичної допомоги повинні виконати нові обов’язкові вимоги щодо супроводу та лікування пацієнтів із туберкульозом. У разі їх невиконання Національна служба здоров’я України призупинятиме оплату за договором за Програмою медичних гарантій до усунення порушень.

Нові вимоги набудуть чинності з 1 вересня

До 1 вересня 2026 року заклади первинної медичної допомоги мають виконати додаткові вимоги щодо супроводу та лікування пацієнтів із туберкульозом.

Такі вимоги передбачені умовами закупівлі та специфікаціями медичних послуг за пакетом «Первинна медична допомога», а також Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року №1808 (зі змінами). Вони є обов’язковою умовою договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

НСЗУ повідомляла про зміни заздалегідь

У Національній службі здоров’я України зазначили, що завчасно інформували надавачів первинної медичної допомоги про запровадження нових вимог щодо супроводу та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз.

Перше офіційне повідомлення було направлено закладам за сім місяців до набрання вимогами чинності. Починаючи із січня 2026 року НСЗУ надсилала офіційні листи, в яких повідомляла про нові вимоги, порядок їх виконання та внесення змін до договорів. Уже з лютого 2026 року через інформаційну систему НСЗУ (SAP) відкрили технічну можливість подання пропозицій про внесення відповідних змін до договорів.

Які кроки потрібно виконати

Керівнику закладу необхідно визначити лікаря первинної медичної допомоги, який відповідатиме за супровід та лікування дорослих і дітей із туберкульозом.

Обраний лікар має пройти тематичне удосконалення з консультування, ведення та лікування пацієнтів із туберкульозом або мати чинний сертифікат лікаря-фтизіатра.

Одним із варіантів виконання цієї вимоги є проходження безоплатного онлайн-курсу Центру громадського здоров’я МОЗ України «Ведення пацієнтів з туберкульозом на амбулаторному етапі лікування для лікарів первинної медичної допомоги».

Після визначення відповідального лікаря та підтвердження його кваліфікації керівник закладу або уповноважена особа повинні через інформаційну систему НСЗУ (SAP) подати пропозицію про внесення змін до договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Після розгляду документів НСЗУ, якщо вони відповідають встановленим вимогам, укладе з надавачем додаткову угоду до договору.

До якого терміну потрібно подати документи

Технічна можливість подання пропозицій через SAP буде доступною до 15 жовтня 2026 року до 18:00 за київським часом.

Водночас для того, щоб зміни набули чинності вже з 1 вересня 2026 року, пропозицію про внесення змін до договору необхідно подати не пізніше 31 серпня 2026 року, оскільки вони починають діяти з першого числа місяця, що настає після місяця подання.

Що буде у разі невиконання вимог

У разі виникнення запитань консультацію можна отримати за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або у відповідному міжрегіональному департаменті служби.

У НСЗУ наголосили, що у разі невиконання нових вимог застосовуватимуться передбачені договором заходи реагування. Зокрема, оплату за договором про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій буде призупинено до моменту усунення невідповідностей та внесення необхідних змін до договору. Після підтвердження виконання всіх вимог і укладення додаткової угоди фінансування буде поновлено.

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