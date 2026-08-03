Одна помилка в документах може коштувати пенсії: кого перевірятимуть за новими правилами

Особливу увагу звертатимуть на точність персональних даних.

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В Україні оновили правила верифікації пенсійних виплат. Перевірка проходитиме автоматично через державні реєстри, а найбільше ризикують зіткнутися з проблемами ті пенсіонери, у документах яких є розбіжності.

Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства фінансів №347 від 30 червня 2026 року. При цьому сама процедура не є новою — держава і раніше перевіряла законність призначення пенсій, однак тепер звірка даних відбуватиметься автоматизовано.

Під час верифікації Міністерство фінансів не ухвалює рішення про припинення виплат. Воно лише формує для Пенсійного фонду перелік випадків, де виявлені можливі невідповідності. Остаточне рішення щодо виплат ухвалює саме Пенсійний фонд України. Перевірка відбуватиметься без участі пенсіонера — людині не потрібно нікуди звертатися чи підтверджувати свої дані, якщо додаткових питань не виникне.

Державні реєстри звірятимуть:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату народження;

ідентифікаційний код;

паспортні дані;

серію та номер свідоцтва про народження;

інформацію про зміну прізвища;

перебування за кордоном;

факт оформлення постійного проживання в іншій країні;

окремі правові статуси;

право на отримання певних доплат і надбавок.

Особливу увагу звертатимуть на точність персональних даних. Навіть незначна розбіжність у написанні прізвища чи імені може стати причиною додаткової перевірки. Наприклад, якщо в одному документі зазначено «Наталія», а в іншому — «Наталя», система може сприйняти це як невідповідність.

За новими правилами додаткову увагу можуть приділити:

людям, які змінювали прізвище, але ці зміни не відображені у всіх реєстрах;

пенсіонерам із помилками у паспорті чи коді;

тим, хто тривалий час перебуває за межами України;

отримувачам окремих доплат, зокрема надбавок за проживання у гірській місцевості;

людям, у яких є розбіжності між даними різних державних баз.

Водночас для більшості пенсіонерів, які проживають в Україні та мають правильно оформлені документи, нововведення не повинні вплинути на отримання виплат. Якщо Пенсійний фонд виявить невідповідність і тимчасово призупинить виплату, пенсіонеру потрібно звернутися до установи та підтвердити свої дані.

Для цього можна:

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

подати інформацію через електронні сервіси;

скористатися допомогою ЦНАПу.

Після усунення розбіжностей виплати мають поновити. Нараховані кошти при цьому не анулюються.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до останнього часу українці, які працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, часто втрачали можливість використати ці роки для призначення пенсії. Навіть за умови офіційного працевлаштування та сплати внесків до місцевих систем соціального страхування такий стаж фактично не враховувався під час визначення права на пенсію в Україні. Ситуація змінилася після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набрали чинності у червні 2024 року.