Батькам першокласників дадуть 5000 грн за програмою «Пакунок школяра»: у Дії відновили прийом заяв

Родини майбутніх першокласників можуть оформити державну виплату для купівлі одягу, взуття, книг і канцелярії.

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У застосунку «Дія» відновили можливість подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Родини, діти яких цього року йдуть до першого класу, можуть оформити виплату у розмірі 5 000 гривень для підготовки до навчального року, повідомили в «Дії».

Хто може отримати допомогу

Подати заяву на отримання «Пакунка школяра» можуть:

один із батьків;

усиновлювач;

законний представник дитини — громадянин України.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

На що можна витратити 5 тисяч гривень

Отримані кошти можна використати для підготовки дитини до першого класу. Зокрема, їх дозволено спрямувати на придбання:

книг;

канцелярського приладдя;

шкільного приладдя;

одягу;

взуття.

Як подати заяву через «Дію»

Для оформлення допомоги необхідно:

авторизуватися у застосунку «Дія»;

відкрити сервіс «Допомога від держави»;

обрати послугу «Пакунок школяра»;

вибрати дитину, яка йде до першого класу;

перейти до оформлення заяви;

відкрити «Дія.Картку» в одному з уповноважених банків, якщо її ще немає;

обрати «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування виплати;

перевірити внесені дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Заяву можна подати і офлайн

Ті, хто бажає оформити допомогу особисто, можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву офлайн.

Проєкт реалізується за ініціативи Президента України. Його розробили Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та командою «Дії» за підтримки міжнародних партнерів.

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