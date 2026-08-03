Батькам першокласників дадуть 5000 грн за програмою «Пакунок школяра»: у Дії відновили прийом заяв
У застосунку «Дія» відновили можливість подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра». Родини, діти яких цього року йдуть до першого класу, можуть оформити виплату у розмірі 5 000 гривень для підготовки до навчального року, повідомили в «Дії».
Хто може отримати допомогу
Подати заяву на отримання «Пакунка школяра» можуть:
- один із батьків;
- усиновлювач;
- законний представник дитини — громадянин України.
Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у сервісному центрі Пенсійного фонду України.
На що можна витратити 5 тисяч гривень
Отримані кошти можна використати для підготовки дитини до першого класу. Зокрема, їх дозволено спрямувати на придбання:
- книг;
- канцелярського приладдя;
- шкільного приладдя;
- одягу;
- взуття.
Як подати заяву через «Дію»
Для оформлення допомоги необхідно:
- авторизуватися у застосунку «Дія»;
- відкрити сервіс «Допомога від держави»;
- обрати послугу «Пакунок школяра»;
- вибрати дитину, яка йде до першого класу;
- перейти до оформлення заяви;
- відкрити «Дія.Картку» в одному з уповноважених банків, якщо її ще немає;
- обрати «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини» для зарахування виплати;
- перевірити внесені дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».
Заяву можна подати і офлайн
Ті, хто бажає оформити допомогу особисто, можуть звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву офлайн.
Проєкт реалізується за ініціативи Президента України. Його розробили Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та командою «Дії» за підтримки міжнародних партнерів.
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