Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: які пільги діють під час служби

Пільги надаються самозайнятим особам, які були зареєстровані як ФОП або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, ще до моменту призову чи укладення контракту.

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Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт, мають право на звільнення від низки податкових обов’язків.

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області, скористатися пільгами можуть лише ті підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, що були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи до моменту призову на службу або укладення контракту.

На період військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від обов’язку:

нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб;

сплачувати єдиний податок;

сплачувати військовий збір;

сплачувати єдиний соціальний внесок за себе;

подавати податкову звітність за цими платежами.

У ДПС зазначили, що право на пільги зберігається навіть у випадках, коли підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від господарської діяльності під час проходження служби.

Звільнення діє з першого числа місяця, у якому особу призвали на військову службу або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація або звільнення зі служби.

Щоб скористатися правом на звільнення, необхідно звернутися до податкової за місцем реєстрації та надати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов, а також копію контракту — якщо відповідних відомостей немає у податковій службі.