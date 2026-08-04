  1. В Україні

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: які пільги діють під час служби

07:18, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пільги надаються самозайнятим особам, які були зареєстровані як ФОП або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, ще до моменту призову чи укладення контракту.
Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та ЄСВ: які пільги діють під час служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, яких призвали на військову службу під час мобілізації або які уклали контракт, мають право на звільнення від низки податкових обов’язків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області, скористатися пільгами можуть лише ті підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, що були зареєстровані як ФОП або самозайняті особи до моменту призову на службу або укладення контракту.

На період військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від обов’язку:

  • нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб;
  • сплачувати єдиний податок;
  • сплачувати військовий збір;
  • сплачувати єдиний соціальний внесок за себе;
  • подавати податкову звітність за цими платежами.

У ДПС зазначили, що право на пільги зберігається навіть у випадках, коли підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від господарської діяльності під час проходження служби.

Звільнення діє з першого числа місяця, у якому особу призвали на військову службу або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація або звільнення зі служби.

Щоб скористатися правом на звільнення, необхідно звернутися до податкової за місцем реєстрації та надати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов, а також копію контракту — якщо відповідних відомостей немає у податковій службі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова пільги ФОП мобілізація податки

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]