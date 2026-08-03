В Україні пропонують демобілізувати військових 50+ з обмеженою придатністю

Автор ініціативи пропонує звільняти зі служби військовослужбовців віком від 50 років, які мають обмежену придатність за трьома і більше статтями ВЛК, та виключати їх із військового обліку.

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Військовослужбовці віком від 50 років, які за висновками ВЛК мають обмежену придатність за трьома і більше статтями, не можуть повноцінно проходити службу навіть у підрозділах забезпечення. Натомість вони могли б працювати у цивільному секторі та сплачувати податки. З такими аргументами на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція із закликом розглянути питання демобілізації та подальшого виключення з військового обліку військовослужбовців віком 50 років і старше, які мають висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність до служби.

Йдеться про осіб, які за рішенням ВЛК визнані придатними лише до проходження служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

Що пропонує автор петиції

Автор ініціативи пропонує демобілізувати таких військовослужбовців і надалі виключити їх із військового обліку, якщо вони мають висновок про обмежену придатність за трьома і більше статтями.

На його думку, такі люди вже не мають достатнього стану здоров’я для проходження служби навіть у підрозділах, де передбачені менш інтенсивні умови виконання обов’язків.

Чим автор обґрунтовує необхідність змін

У тексті петиції №41/010432-26еп зазначається, що водночас ці громадяни ще можуть працювати у цивільному житті, де нині існує значний попит на працівників.

Автор вважає, що, виконуючи посильну роботу та сплачуючи податки, вони могли б приносити більше користі державі, ніж залишаючись на військовій службі без можливості ефективно виконувати покладені завдання.

Також у петиції наголошується, що в іншому випадку такі військовослужбовці, на думку автора, стають фінансовим тягарем для держави, не маючи змоги бути достатньо корисними під час проходження служби.

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