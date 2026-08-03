$50 тисяч за життя судді: в Одесі викрили організатора замовного вбивства

Слідство стверджує, що підозрюваний розробив план злочину, визначив винагороду виконавцю та фінансував підготовку замаху.

Фото: ОГП

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В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в організації замовного вбивства судді одного з районних судів міста. За версією слідства, мотивом злочину було заволодіння майном і грошима судді.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, підозрюваний розробив детальний план убивства, знайшов виконавця та запропонував йому винагороду у розмірі 50 тисяч доларів США.

Із цієї суми 10 тисяч доларів мали бути виплачені як аванс після початку реалізації плану, а решту коштів — після підтвердження виконання замовного вбивства. Крім того, організатор погодився оплатити придбання зброї та боєприпасів.

Під час зустрічей із «виконавцем», який діяв під контролем правоохоронців, чоловік обговорював спосіб нападу, суму винагороди, заходи конспірації, а також мав передати інформацію про місце проживання судді, маршрути його пересування та автомобілі.

Правоохоронці задокументували переговори, передачу коштів на придбання зброї та інші дії, пов’язані з підготовкою злочину.

Чоловіка затримали після передачі 1000 доларів США на придбання зброї. За інформацією прокуратури, затримання відбулося під час передачі чергової частини коштів на підготовку злочину.

Підозрюваному інкримінують незакінчений замах на організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення та з корисливих мотивів.

Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Фото: ОГП

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