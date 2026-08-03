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Випив – сиди вдома: нетверезих на вулицях хочуть жорсткіше штрафувати

18:44, 3 серпня 2026
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В Україні пропонують посилити покарання за появу в громадських місцях у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Випив – сиди вдома: нетверезих на вулицях хочуть жорсткіше штрафувати
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Автор ініціативи вважає, що чинні штрафи за появу в громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння вже не мають стримувального ефекту та не відповідають сучасним економічним умовам. Він пропонує переглянути законодавство, щоб посилити відповідальність за поведінку, яка порушує громадський порядок, створює небезпеку для інших або принижує людську гідність.

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Пропонують переглянути чинні штрафи

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про суттєве посилення адміністративної відповідальності за появу осіб у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Автор наголошує, що йдеться не про покарання за сам факт вживання алкоголю, а про відповідальність за поведінку, яка порушує громадський порядок, створює небезпеку для оточуючих або принижує людську гідність і громадську мораль.

Чому, на думку автора, потрібні зміни

У тексті петиції зазначається, що чинний розмір адміністративного стягнення був встановлений багато років тому і нині фактично втратив свій стримувальний ефект. На думку автора, він більше не відповідає сучасним економічним умовам і не спонукає порушників дотримуватися громадського порядку.

Також наводяться офіційні дані, сформовані на основі інформації Національної поліції України за 2024 рік. Згідно з ними, 13,2% усіх адміністративних правопорушень в Україні були вчинені особами, які перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Із них 11,6% припадає саме на алкогольне сп’яніння. За словами автора, це означає, що приблизно кожне восьме адміністративне правопорушення пов’язане зі станом сп’яніння.

Які проблеми описані у петиції

Автор зазначає, що громадяни щодня стикаються з випадками, коли особи у стані сильного алкогольного сп’яніння поводяться агресивно, нецензурно висловлюються, чіпляються до перехожих, лежать на тротуарах, у парках, на дитячих майданчиках, біля магазинів і зупинок громадського транспорту або створюють небезпеку для себе та інших.

На його думку, особливо гостро це сприймають сім’ї з дітьми, люди похилого віку та всі, хто прагне жити в безпечному й цивілізованому суспільстві.

Які зміни пропонують

У петиції Кабінет Міністрів України закликають розробити законопроєкт, який передбачатиме:

  • суттєве підвищення адміністративної відповідальності за появу у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння;
  • перегляд розмірів штрафів відповідно до сучасних економічних реалій;
  • можливість застосування альтернативних заходів впливу, зокрема громадських робіт або розстрочки сплати штрафу у випадках, визначених законом;
  • проведення інформаційних кампаній щодо відповідального вживання алкоголю та поваги до громадського порядку.

На що розраховує автор ініціативи

Автор петиції №41/010435-26еп вважає, що реалізація таких змін сприятиме зменшенню кількості адміністративних правопорушень, підвищенню рівня громадської безпеки, формуванню взаємної поваги між громадянами та зміцненню довіри суспільства до держави.

Також у зверненні зазначається, що сильна держава — це держава, у якій громадяни можуть безпечно перебувати на вулицях, у парках, на зупинках громадського транспорту та в інших громадських місцях, не побоюючись агресивної чи неадекватної поведінки осіб у стані сильного алкогольного сп’яніння. Автор закликає підтримати петицію та ініціювати відповідні законодавчі зміни.

Які штрафи діють насьогодні

Попри численні заклики посилити відповідальність за розпивання алкоголю в громадських місцях та появу у стані сильного сп’яніння, в Україні й досі діють штрафи, які не змінювалися роками. За перше порушення можна отримати попередження або штраф від 51 до 119 гривень.

Якщо особа повторно вчинить таке правопорушення протягом року, їй загрожує штраф від 119 до 170 гривень. Крім того, суд може призначити громадські роботи строком від 40 до 60 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт до 15 діб.

За третє аналогічне порушення протягом року, якщо особу вже двічі притягували до адміністративної відповідальності, передбачено штраф від 102 до 136 гривень, громадські роботи строком від 20 до 30 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців або адміністративний арешт до 15 діб.

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