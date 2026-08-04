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В Україні змінять правила будівництва житла: нові ДБН торкнуться шуму, ліфтів і безбар'єрності

08:48, 4 серпня 2026
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Мінвідновлення готує масштабне оновлення державних будівельних норм, яке передбачає нові вимоги до житлових будинків, пожежної безпеки та комфорту мешканців.
В Україні змінять правила будівництва житла: нові ДБН торкнуться шуму, ліфтів і безбар'єрності
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Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України розпочало підготовку змін до державних будівельних норм щодо житлових будинків. Нові вимоги мають врахувати сучасні підходи до проєктування житла, підвищити рівень безпеки, доступності, комфорту, а також посилити захист мешканців від шуму.

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Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України затвердило технічне завдання та розпочало підготовку проєкту Зміни № 2 до ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Оновлення стосуватиметься загальних вимог до житлових будинків, архітектурно-планувальних рішень, інженерного обладнання, пожежної безпеки та доступності. Окремо планують врегулювати питання захисту житлових приміщень від шуму та вібрації, уточнивши вимоги до розміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих громадських приміщень у житлових будинках.

За словами заступниці міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наталії Козловської, оновлення державних будівельних норм покликане привести їх у відповідність до сучасних потреб, підвищити безпеку, доступність і комфорт житла, а також врахувати розвиток інженерної та цифрової інфраструктури. Крім того, зміни мають сприяти реалізації майбутніх проєктів соціального житла та гармонізації українських норм із європейськими стандартами.

Більше вимог до доступності та безбар’єрності

Оновлені норми доповнять вимогами до планувальних і конструктивних рішень житлових і нежитлових приміщень щодо безбар’єрності. Йдеться про доступність житлових будинків від входу до будівлі, можливість безпечного пересування всередині та евакуації.

Також уточнять вимоги до облаштування прибудинкової території для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інклюзивних маршрутів, пішохідних шляхів, пандусів, поручнів, засобів орієнтування та отримання інформації.

Змінять вимоги до планування житлових будинків

Проєкт передбачає уточнення переліку громадських приміщень, які можна розміщувати в житлових будинках, а також приміщень, що допускаються біля входів до багатоквартирних будинків.

Крім того, оновлять вимоги до планування прибудинкових територій, зокрема щодо розміщення автостоянок, велосипедних парковок та інших зовнішніх елементів.

ДБН також планують доповнити положеннями про розміщення електронних комунікаційних мереж, щоб сучасна цифрова інфраструктура враховувалася ще на етапі проєктування житлових будинків.

Посилять вимоги до пожежної безпеки

Зміни передбачають уточнення вимог до шляхів евакуації, у тому числі для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Також визначать випадки, коли для житлових будинків умовною висотою до 26,5 метра (орієнтовно дев’ять поверхів) достатньо однієї сходової клітки, а коли залежно від кількості або площі квартир необхідно облаштовувати дві сходові клітки для безпечної евакуації мешканців.

Оновлять вимоги до ліфтів

Нові норми передбачатимуть уточнення вимог до розташування та характеристик ліфтів у житлових будинках.

Зокрема, планують визначити вимоги до розмірів ліфтових холів і кабін, можливості сполучення житлових поверхів із підземною частиною будинку, де розташовані захисні споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення.

Також уточнять вимоги до пожежних ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кілограмів і ліфтів, пристосованих для перевезення людей на кріслах колісних.

Введуть нові вимоги щодо захисту від шуму

До державних будівельних норм планують включити окремі вимоги щодо захисту житлових приміщень від шуму та вібрації.

Зокрема, уточнять умови розміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих громадських приміщень, діяльність яких може створювати додатковий шум для мешканців.

Наразі триває підготовка першої редакції проєкту змін до державних будівельних норм.

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Україна будівництво

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