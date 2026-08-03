Бізнес попросив відстрочку – запуск еАкцизу відкладуть до 1 липня 2027 року

Компанії заявили, що потребують більше часу для підготовки, а міністерство підтримало цю ініціативу.

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У Мінцифри повідомили, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку до запуску еАкцизу. Бізнес звернувся з проханням надати більше часу для інтеграції облікових систем, налаштування внутрішніх процесів і проведення тестування.

За результатами обговорення учасники погодили нову дорожню карту впровадження системи та розпочали підготовку відповідних законодавчих змін.

Мінцифри пропонуватиме перенести запуск

У міністерстві заявили, що підтримують звернення бізнесу та планують запропонувати Кабінету Міністрів України перенести обов’язковий запуск еАкцизу на 1 липня 2027 року.

Водночас у відомстві наголосили, що підготовка ринку не зупинятиметься. Разом із представниками бізнесу планують реалізувати покроковий план впровадження системи — від реєстрації учасників у системі до повноцінного тестування та подальшого використання еАкцизу.

Що вже працює

У Мінцифри повідомили, що з 1 серпня вже працює тестове середовище для інтеграції облікових систем з еАкцизом, а економічні оператори активно долучилися до тестування.

Крім того, запущено CRM-систему технічної підтримки економічних операторів. Через неї кожен представник бізнесу має особистий кабінет для подання звернень, зауважень і відстеження їхнього опрацювання.

Тестування триває

Наразі триває другий етап тестування системи за участю компаній JTI, DLS та мережі «ЛотОК».

Також проводиться тестування механізму погашення акцизного податку. За підсумками цієї роботи планують підготувати систему до повноцінного впровадження після завершення всіх необхідних етапів підготовки.

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