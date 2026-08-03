  1. В Україні

Бізнес попросив відстрочку – запуск еАкцизу відкладуть до 1 липня 2027 року

19:22, 3 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанії заявили, що потребують більше часу для підготовки, а міністерство підтримало цю ініціативу.
Бізнес попросив відстрочку – запуск еАкцизу відкладуть до 1 липня 2027 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мінцифри повідомили, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку до запуску еАкцизу. Бізнес звернувся з проханням надати більше часу для інтеграції облікових систем, налаштування внутрішніх процесів і проведення тестування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами обговорення учасники погодили нову дорожню карту впровадження системи та розпочали підготовку відповідних законодавчих змін.

Мінцифри пропонуватиме перенести запуск

У міністерстві заявили, що підтримують звернення бізнесу та планують запропонувати Кабінету Міністрів України перенести обов’язковий запуск еАкцизу на 1 липня 2027 року.

Водночас у відомстві наголосили, що підготовка ринку не зупинятиметься. Разом із представниками бізнесу планують реалізувати покроковий план впровадження системи — від реєстрації учасників у системі до повноцінного тестування та подальшого використання еАкцизу.

Що вже працює

У Мінцифри повідомили, що з 1 серпня вже працює тестове середовище для інтеграції облікових систем з еАкцизом, а економічні оператори активно долучилися до тестування.

Крім того, запущено CRM-систему технічної підтримки економічних операторів. Через неї кожен представник бізнесу має особистий кабінет для подання звернень, зауважень і відстеження їхнього опрацювання.

Тестування триває

Наразі триває другий етап тестування системи за участю компаній JTI, DLS та мережі «ЛотОК».

Також проводиться тестування механізму погашення акцизного податку. За підсумками цієї роботи планують підготувати систему до повноцінного впровадження після завершення всіх необхідних етапів підготовки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Е-акциз Міністерство цифрової трансформації

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]