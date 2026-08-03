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Володимир Зеленський анонсував створення Карпатської ініціативи: які країни увійдуть до нового союзу

19:34, 3 серпня 2026
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До нового формату співпраці планують залучити вісім європейських держав для реалізації спільних безпекових, економічних і гуманітарних проєктів.
Володимир Зеленський анонсував створення Карпатської ініціативи: які країни увійдуть до нового союзу
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Україна започаткувала Карпатську ініціативу — новий формат співпраці держав, пов’язаних Карпатським регіоном. Ініціатива має об’єднати країни навколо питань безпеки, економіки, логістики, відновлення України, культури та туризму. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Глави держави, ідея створення Карпатської ініціативи виникла через те, що не всі країни готові надавати Україні військову допомогу, однак прагнуть долучатися до гуманітарної, безпекової та економічної співпраці, а також брати участь у відновленні країни.

«Коли країни-сусіди думають про відновлення, то це також віра в Україну, що все буде мирно. І в нас буде мир. Це також важливий сигнал», – зазначив Президент.

Що передбачає Карпатська ініціатива

Володимир Зеленський повідомив, що Карпатська ініціатива об’єднає країни, які пов’язані між собою не лише географічно чи добросусідськими відносинами, а й спільними економічними та безпековими інтересами.

За його словами, новий формат співпраці охоплюватиме питання логістики, економіки, безпеки, культури та розвитку туризму.

Ініціативу представили керівництву ЄС

Президент повідомив, що вже ознайомив із цією ідеєю президентів Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Зеленського, в Європейському Союзі позитивно сприйняли запропонований формат співпраці.

Перший формат планують провести восени

Президент повідомив, що запуск Карпатської ініціативи планують уже восени цього року. Наразі триває узгодження дат проведення заходу.

За словами Глави держави, у майбутньому для Карпатського регіону планують реалізовувати окремі програми, спрямовані на фінансування, розвиток туризму, економіки та безпеки.

Які країни можуть долучитися

Як зазначив Володимир Зеленський, Карпатська ініціатива стосуватиметься не лише українських Карпат.

До нового формату співпраці планують залучити Україну, Румунію, Австрію, Сербію, Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину.

Президент наголосив, що ця ініціатива має стати платформою, навколо якої країни регіону зможуть об’єднатися для реалізації спільних проєктів та розвитку співпраці.

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Україна Володимир Зеленський

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