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Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США

19:57, 3 серпня 2026
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Президент підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної.
Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №696/2026, яким звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

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Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави 3 серпня 2026 року.

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Верховна Рада України президент указ звільнення Володимир Зеленський Стефанішина

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