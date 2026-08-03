Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США
19:57, 3 серпня 2026
Президент підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №696/2026, яким звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави 3 серпня 2026 року.
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