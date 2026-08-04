Власникам приватизованих кімнат у гуртожитках нагадали про податок: кого це стосується

У ДПС пояснили, чому після оформлення права власності кімната стає об'єктом оподаткування та коли діють податкові пільги.

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У Державній податковій службі роз’яснили особливості оподаткування приватизованих кімнат у гуртожитках. Хоча самі гуртожитки не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, після приватизації кімната переходить у приватну власність і підлягає оподаткуванню.

Гуртожитки не оподатковуються, але є виняток

Гуртожитки не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Водночас громадяни мають право приватизувати житлові приміщення в гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад.

Після приватизації кімната стає об’єктом оподаткування

Після приватизації кімната в гуртожитку переходить у приватну власність фізичної особи. Власник отримує право вільно розпоряджатися таким майном, зокрема продавати, дарувати або заповідати його.

У ДПС зазначили, що приватизована кімната в гуртожитку є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Оскільки кімната є ізольованим житловим приміщенням у багатоквартирному будинку, для цілей оподаткування вона прирівнюється до квартири.

Яка база оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості або його частки.

Для фізичних осіб база оподаткування квартири або квартир незалежно від їх кількості зменшується на 60 квадратних метрів.

Коли пільга не застосовується

Податкова пільга не діє, якщо приватизована кімната в гуртожитку використовується для отримання доходу.

Зокрема, це стосується випадків, коли житло здається в оренду, лізинг чи позичку або використовується у підприємницькій діяльності.

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