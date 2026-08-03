Податок на посилки до 150 євро: українці вимагають відкликати законопроєкт, оскільки це може вплинути на оборону

Автори петиції стверджують, що оподаткування міжнародних відправлень здатне ускладнити закупівлю комплектуючих для дронів, засобів зв'язку та іншого обладнання для Сил оборони.

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Як відомо, найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт №15460, який передбачає скасування чинного неоподатковуваного порогу для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

Водночас громадяни зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України петицію, у якій закликають відкликати законопроєкт та ініціювати перегляд відповідних зобов’язань, взятих Україною в межах міжнародних програм фінансової підтримки.

Які аргументи щодо запровадження оподаткування наводить Мінфін

У тексті петиції №41/010433-26еп зазначається, що Міністерство фінансів обґрунтовує необхідність запровадження оподаткування міжнародних поштових відправлень чотирма основними аргументами:

виконанням міжнародних зобов’язань України в межах програм фінансової підтримки;

гармонізацією українського законодавства із законодавством Європейського Союзу;

захистом українських виробників від нерівної конкуренції;

необхідністю збільшення доходів державного бюджету.

Також автори звернення зазначають, що, за інформацією Мінфіну, до України щороку надходить близько 75 мільйонів міжнародних поштових відправлень, більшість із яких нині не оподатковується завдяки чинному неоподатковуваному порогу. На їхню думку, запропоновані зміни безпосередньо вплинуть на мільйони громадян, тому потребують глибшої оцінки з точки зору відповідності національним інтересам.

Закликають переглянути міжнародні зобов’язання

Автори петиції наголошують, що наявність міжнародних зобов’язань не позбавляє Кабінет Міністрів права ініціювати переговори щодо перегляду окремих умов їх виконання.

На їхню думку, саме уряд представляє державу у переговорах із міжнародними фінансовими організаціями та має відстоювати національні інтереси України. У зверненні також зазначається, що нинішні умови є безпрецедентними, оскільки жодна інша держава — учасниця програм МВФ — не веде масштабної війни, не забезпечує багатомільйонну армію та не має такого масштабного волонтерського руху.

Автори ставлять під сумнів аргумент про захист українського виробника

У петиції зазначається, що теза про захист українського виробника є головним публічним обґрунтуванням законопроєкту.

Водночас, на думку авторів звернення, уряд не оприлюднив економічного обґрунтування того, як саме оподаткування міжнародних відправлень сприятиме розвитку українського виробництва. Вони звертають увагу на відсутність розрахунків щодо того, які саме галузі отримають позитивний ефект, наскільки може зрости виробництво, скільки нових робочих місць буде створено, якими будуть додаткові податкові надходження та як зміни вплинуть на підприємства, що використовують імпортні комплектуючі.

Що зазначено про бюджетний ефект

Автори петиції посилаються на офіційні оцінки Міністерства фінансів, згідно з якими скасування неоподатковуваного режиму міжнародних поштових відправлень має забезпечити близько 10 млрд грн додаткових доходів державного бюджету на рік.

При цьому вони наголошують, що така сума становить незначну частку загальних доходів бюджету, а уряд не представив комплексної оцінки співвідношення очікуваного фіскального ефекту та можливих економічних втрат. Зокрема, йдеться про відсутність розрахунків щодо збільшення витрат громадян і підприємств, впливу на волонтерські закупівлі, виробництво продукції оборонного призначення, міжнародну електронну торгівлю та адміністративні витрати держави.

У петиції заявляють про можливий вплив на обороноздатність

Окремо автори звернення наголошують, що в умовах повномасштабної війни міжнародні поштові відправлення використовуються не лише для особистих потреб.

За їхніми словами, через міжнародні торговельні майданчики військовослужбовці, волонтери, благодійні організації та підприємства закуповують комплектуючі для FPV-дронів, електроніку, засоби зв’язку, медичне обладнання, спеціалізовані інструменти та інші товари для забезпечення Сил оборони України. На їхню думку, подорожчання або ускладнення таких закупівель може збільшити витрати громадян і волонтерських організацій, тому ці питання мають розглядатися не лише як елемент податкової політики, а й як складова національної безпеки.

На які результати опитування посилаються автори

У петиції також наведено результати загальнонаціонального дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», згідно з якими:

82% громадян України не підтримують запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення;

64% вважають міжнародні посилки важливими саме в умовах війни;

79% переконані, що подорожчання міжнародних відправлень негативно вплине на діяльність волонтерів та забезпечення оборони;

85% вважають, що навіть затримка міжнародних поштових відправлень матиме негативний вплив на обороноздатність України;

лише 4% українців однозначно підтримують запровадження оподаткування міжнародних посилок.

На думку авторів звернення, ці результати свідчать про необхідність широкого громадського обговорення відповідної законодавчої ініціативи.

Які вимоги містить петиція

Автори петиції просять Кабінет Міністрів України:

відкликати законопроєкт щодо запровадження оподаткування міжнародних поштових відправлень;

ініціювати переговори з Міжнародним валютним фондом, Європейською комісією та іншими міжнародними партнерами щодо перегляду відповідних зобов’язань з урахуванням воєнного стану, потреб обороноздатності та захисту національних економічних інтересів;

не допускати ухвалення інших рішень у сфері податкової політики, які під час воєнного стану можуть непропорційно обмежити можливості громадян, волонтерських організацій та українських підприємців.

У завершенні звернення наголошується, що його метою не є відмова України від міжнародного співробітництва чи виконання міжнародних зобов’язань. Автори вважають, що перегляд окремих домовленостей є реалізацією права та обов’язку уряду відстоювати національні інтереси держави в умовах повномасштабної війни.

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