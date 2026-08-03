Кадрові зміни в дипломатії: Володимир Зеленський звільнив одразу шістьох послів України

Президент України підписав одразу кілька указів про звільнення послів у США, Австрії, Сингапурі, Тунісі, Лівії, Таджикистані та Киргизстані.

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Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення українських дипломатів із посад послів. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

Указом №698/2026 звільнено Володимира Хованця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія, яку він обіймав за сумісництвом.

Указом №699/2026 звільнено Василя Химинця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.

Указом №700/2026 звільнено Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан.

Указом №701/2026 звільнено Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці.

Указом №702/2026 звільнено Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі, яку вона обіймала за сумісництвом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №696/2026, яким звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

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