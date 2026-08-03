Україна вдарила санкціями по постачальниках компонентів для «Іскандерів», ракет і дронів РФ

До санкційного списку включили підприємства, які виробляють ракетне паливо, вибухові речовини, системи РЕБ, оптику та військову електроніку для Росії.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №704/2026 про введення в дію рішення РНБО від 2 липня 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Обмеження стосуються виробників і постачальників компонентів для балістичних ракет, озброєння, засобів РЕБ, дронів та іншої військової продукції.

Санкції запроваджено проти 23 юридичних осіб та пов’язаних із ними 20 фізичних осіб, які, за даними української влади, виробляють і постачають обладнання та компоненти для російського військово-промислового комплексу і силових структур в обхід міжнародних санкцій.

До санкційного списку, зокрема, увійшла компанія «Кідма Тек», яка виробляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, а також ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Також під санкції потрапив завод імені Морозова, що входить до структури підсанкційного «Ростєха». На підприємстві виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо та матеріали для ракетних комплексів, зокрема постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М».

Крім того, обмеження застосували до компанії «Спецелектронкомплект», яка залучена до виробництва керованих авіаційних ракет, та підприємства «Аурум», що постачає російським військовим системи радіоелектронної боротьби та безпілотники.

До санкційного переліку також внесли російські ІТ-підприємства, які розробляють цифрові рішення та програмне забезпечення у сфері інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

Рішенням РНБО Кабінету Міністрів України та Службі безпеки України разом із Національним банком України і Комісією державних нагород та геральдики доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності запроваджених санкцій.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій, а також порушити питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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