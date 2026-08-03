Зеленський змінив представника України при ЮНЕСКО: кого звільнили і хто отримав посаду

Президент України звільнив Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО та призначив на цю посаду Вікторію Ляліну-Бойко.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №697/2026, яким звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом.

Водночас глава держави підписав указ №703/2026 про призначення Вікторії Ляліної-Бойко Постійним представником України при ЮНЕСКО.

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