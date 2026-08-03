У Міноборони новий заступник – за що відповідатиме Микола Швидкий

Новопризначений посадовець відповідатиме за посилення зв'язку між керівництвом Міноборони та військовими на передовій.

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Кабінет Міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара.

За його словами, призначення є частиною формування команди, яка має швидше перетворювати потреби фронту на конкретні рішення.

Ключовим напрямом роботи Миколи Швидкого стане посилення практичної взаємодії Міністерства оборони з військом. Передусім ідеться про координацію роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим.

Як зазначив Євгеній Хмара, рішення Міністерства оборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які виконують Сили оборони.

За словами очільника оборонного відомства, для цього необхідна постійна робота у бригадах і підрозділах на лінії бойового зіткнення. Це дасть змогу чітко розуміти реальний стан справ у війську та чути запити військовослужбовців, зокрема безпосередньо від солдатів.

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