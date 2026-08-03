Скільки діє висновок ВЛК і коли можуть відправити на повторний медогляд

Рішення військово-лікарської комісії має обмежений строк дії.

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Під час воєнного стану проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим для кількох категорій громадян. Водночас законодавство передбачає випадки, коли проходити військово-лікарську експертизу не потрібно.

Хто обов’язково має пройти ВЛК

Обов’язковому медичному огляду військово-лікарською комісією підлягають військовозобов’язані, зокрема ті, які отримали повістку або направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також повторний медичний огляд повинні пройти колишні «обмежено придатні». Йдеться про осіб, які раніше мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не пройшли повторний огляд після скасування цього статусу у 2024 році.

Крім того, ВЛК проходять кандидати на військову службу за контрактом, які добровільно вступають до війська.

Коли ВЛК проходять військовослужбовці

Обов’язковий медичний огляд військово-лікарською комісією проходять військовослужбовці, які потребують перегляду стану здоров’я, зокрема після поранення.

Окремий порядок діє для жінок із медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони повинні пройти ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, оновити свої дані та отримати військово-облікові документи.

Чи потрібно проходити ВЛК за наявності броні або відстрочки

Військовозобов’язані, які мають бронювання або оформлену відстрочку від мобілізації, не зобов’язані проходити військово-лікарську експертизу.

Водночас це правило не поширюється на випадки, якщо особа:

підписує контракт для проходження військової служби;

досі має рішення ВЛК із формулюванням «непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і не проходила повторний медичний огляд (крім осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);

самостійно виявила бажання пройти медичний огляд.

Для проходження ВЛК необхідно отримати відповідне направлення.

Хто видає направлення на ВЛК

Направлення є обов’язковим документом для проходження військово-лікарської комісії. Його можуть видати:

керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

керівники Центрів рекрутингу Збройних Сил України;

командири військових частин — для діючих військовослужбовців.

Для військовозобов’язаних наразі діє спрощена процедура отримання направлення. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок «Резерв+».

Для цього потрібно перейти до вкладки «Сервіси», обрати «Направлення на ВЛК», заповнити форму та надіслати запит. Після перевірки електронне направлення має з’явитися в особистому кабінеті.

Таким чином, для отримання електронного направлення не потрібно особисто звертатися до ТЦК. Водночас ця можливість стане у пригоді лише тоді, коли особа може пройти ВЛК при тому ТЦК, до якого вона приписана.

Діючі військовослужбовці можуть отримати паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок «Армія+». Для цього необхідно мати медичний документ із рекомендацією лікаря щодо проходження військово-лікарської комісії.

При цьому повістка не є направленням на ВЛК. Повістка зобов’язує з’явитися до ТЦК для уточнення облікових даних або мобілізації, тоді як направлення є документом, що дає підставу пройти медичний огляд із конкретною метою, зокрема під час мобілізації, укладення контракту чи вступу до вищого військового навчального закладу.

Які строки проходження ВЛК та скільки діє висновок

Якщо під час базового медичного огляду військовозобов’язаного немає потреби у додаткових обстеженнях, проходження ВЛК не може тривати більше шести днів.

Якщо ж необхідні додаткові лабораторні чи інструментальні дослідження в умовах стаціонару або консультації інших лікарів, загальний строк проходження військово-лікарської комісії не повинен перевищувати 14 днів із моменту отримання направлення.

Оскільки ВЛК визначає придатність до військової служби лише на момент проходження огляду, за відсутності скарг і медичних документів про захворювання комісія може обмежитися базовими аналізами та стандартним оглядом лікарів.

Під час воєнного стану рішення ВЛК про придатність до військової служби щодо військовозобов’язаних залишається чинним протягом одного року.

Наприклад, якщо медичний огляд було пройдено у березні 2025 року, то вже у квітні 2026 року медичні дані в реєстрі «Оберіг» і застосунку «Резерв+» вважатимуться застарілими, і особу можуть повторно направити на проходження ВЛК.

Якщо комісія встановила «непридатність до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців», рекомендується пройти повторний огляд за три-чотири тижні до завершення строку, зазначеного у довідці ВЛК.

Водночас якщо було встановлено «непридатність до військової служби» та особу виключили з військового обліку, повторний медичний огляд не проводиться.

Крім того, якщо протягом року у людини з’явилося нове тяжке захворювання або вона перенесла операцію, вона має право ініціювати новий огляд ВЛК до закінчення встановленого строку.

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