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Повістка вже на руках — які дії є обов'язковими для військовозобов'язаного

10:15, 4 серпня 2026
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Що потрібно робити після вручення повістки, які причини неявки визнаються поважними та чи потрібно чекати повторного виклику.
Повістка вже на руках — які дії є обов'язковими для військовозобов'язаного
Фото: Фокус
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Після отримання повістки громадянин має не лише з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений час, а й виконати низку інших вимог, передбачених законодавством. У ТЦК нагадали, що порядок дій після вручення повістки визначений урядовим Порядком проведення призову під час мобілізації, а дотримання цих вимог є обов’язковим для військовозобов’язаних.

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Які обов’язки виникають після отримання повістки

Порядок проведення мобілізації чітко визначає обов’язки громадян після вручення повістки. Від своєчасного виконання цих вимог залежить ведення військового обліку та організація мобілізаційних заходів.

Відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Кабінетом Міністрів України, громадянин після отримання повістки зобов’язаний:

  • прибути у визначені в повістці дату, час і місце, маючи при собі документ, що посвідчує особу, військово-обліковий документ, а також інші документи, якщо це зазначено у повістці;
  • якщо прибути неможливо з поважних причин — у найкоротший строк повідомити про це районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та надати документи, які підтверджують причину неприбуття.

Які причини неприбуття вважаються поважними

Поважна причина повинна бути підтверджена документально. До таких причин належать лише випадки, визначені законодавством.

Зокрема, це можуть бути стан здоров’я, смерть близького родича, стихійне лихо або інші обставини, які об’єктивно унеможливили прибуття до ТЦК та СП у визначений час.

Чи потрібно чекати нової повістки після усунення причини

У разі, якщо обставини, що перешкоджали прибуттю, припинилися, громадянин повинен прибути до ТЦК та СП у строк, визначений законодавством. При цьому чекати повторного виклику або нової повістки не потрібно.

Також під час прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний має виконувати законні вимоги посадових осіб, необхідні для уточнення військово-облікових даних, проходження медичного огляду або проведення інших передбачених законодавством заходів.

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