Верховна Рада планує відкрити представництво в Європарламенті

Руслан Стефанчук повідомив про плани відкрити представництво Верховної Ради в Європарламенті.

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Верховна Рада найближчим часом планує створити власне представництво при Європейському парламенті за аналогією з представництвом Європарламенту в Україні.

Зауважимо, що 3 серпня у Києві пройшла Нарада послів — 2026, яка цьогоріч присвячена ключовим зовнішньополітичним пріоритетам України — відновленню миру та посиленню українського лідерства.

Того ж дня Президент Володимир Зеленський підписав одразу кілька указів про звільнення послів у США, Австрії, Сингапурі, Тунісі, Лівії, Таджикистані та Киргизстані.

«Уже найближчим часом ми ставимо собі за мету відкрити представництво Верховної Ради України в Європейському парламенті, так само, як Європейський парламент уже відкрив своє представництво в Україні», — наголосив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час наради з послами України.

Окремим напрямом роботи стане посилення співпраці з нордичними та балтійськими країнами. За словами Стефанчука, найближчим часом заплановані візити до Рейк’явіка та Гельсінкі для поглиблення взаємодії з країнами Північної Європи та Балтії.

Також Стефанчук наголосив на важливості парламентського виміру G7. Він зазначив, що Україна вп’яте візьме участь у Саміті спікерів парламентів G7, який відбудеться 10–12 вересня у Парижі.

Крім того, він закликав дипломатів активізувати роботу для просування переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та відкриття нових переговорних кластерів.

За словами Стефанчука, особливу увагу необхідно приділяти міжпарламентській співпраці із західними сусідами України, від яких великою мірою залежить наше членство в ЄС.

«Маємо спільно працювати над зняттям штучних перепон, припиненням безпідставної, політично вмотивованої антиукраїнської історії», — наголосив він.

Зокрема, Стефанчук повідомив про плани здійснити офіційні візити до Угорщини, Румунії та Словаччини. За його словами, це будуть перші за тривалий час візити голови українського парламенту до цих країн, до Румунії та Угорщини – вперше за 15 років, до Словаччини – за 8 років.

Окремо Стефанчук згадав про відносини із Польщею. Він зазначив, що Верховна Рада продовжує співпрацювати із польським Сеймом і Сенатом та має сприяти подоланню тимчасових труднощів у двосторонніх відносинах.

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