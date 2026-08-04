  1. В Україні

Державна реєстрація нерухомості: коли до реєстру вносять житлову площу, а коли — ні

10:51, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які дані про площу обов'язково вносяться до Державного реєстру речових прав, а коли житлова площа може бути відсутньою.
Державна реєстрація нерухомості: коли до реєстру вносять житлову площу, а коли — ні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час державної реєстрації нерухомості власники нерідко звертають увагу на те, які саме характеристики об’єкта внесені до Державного реєстру речових прав. Одне з найпоширеніших питань стосується загальної та житлової площі. Хоча може здатися, що обидва показники мають зазначатися обов’язково, законодавство встановлює різні правила для кожного з них. Саме нерозуміння цих вимог часто стає причиною непорозумінь між заявниками та державними реєстраторами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Яку площу державний реєстратор зобов’язаний внести до Реєстру

Відповідно до пункту 29 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, державний реєстратор обов’язково вносить до Державного реєстру речових прав відомості про загальну площу об’єкта нерухомого майна.

Загальна площа — це площа всіх приміщень, які входять до складу квартири, житлового будинку або іншого об’єкта нерухомості. Вона є однією з основних технічних характеристик об’єкта та належить до обов’язкових відомостей, які повинні міститися у Реєстрі.

Що таке житлова площа і коли її можуть внести до Реєстру

Житлова площа — це площа лише житлових кімнат. До неї не належать кухня, коридор, ванна кімната, комора та інші допоміжні приміщення. Для нежитлових приміщень поняття житлової площі взагалі не застосовується.

На відміну від загальної площі, відомості про житлову площу не є обов’язковими для внесення до Державного реєстру речових прав.

Такі дані можуть бути внесені лише за умови, що вони підтверджені належними джерелами. Зокрема, інформація про житлову площу повинна міститися:

  • у правовстановлюючих документах;
  • у відповідній архівній складовій Державного реєстру прав;
  • у технічному паспорті, який є невід’ємною складовою правовстановлюючого документа.

Коли використовуються дані з ЄДЕССБ

Якщо під час державної реєстрації квартири або житлового будинку виникає необхідність зазначити житлову площу, а відповідні відомості відсутні у документах, вони мають міститися в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Це правило діє навіть у випадках, коли заявник наполягає на внесенні інформації про житлову площу до Державного реєстру речових прав.

Чи може державний реєстратор сам визначити житлову площу

Ні. Державний реєстратор не має права самостійно визначати або обчислювати житлову площу об’єкта, навіть якщо фактично така площа існує.

Внести ці відомості можна лише за наявності підтвердження у документах або відповідних відомостей у ЄДЕССБ. Якщо таких даних немає, реєстратор не вправі зазначати житлову площу на власний розсуд.

Чи можуть відмовити в реєстрації через відсутність житлової площі

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради наголошує: відсутність інформації про житлову площу сама по собі не є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації речового права.

У такому випадку державна реєстрація проводиться із зазначенням лише загальної площі об’єкта нерухомого майна, без внесення відомостей про житлову площу.

Що варто перевірити власнику нерухомості

Площа є важливою технічною характеристикою нерухомості, однак вирішальне значення під час державної реєстрації мають документи, що підтверджують право власності та містять технічні характеристики об’єкта.

Тому перед зверненням до державного реєстратора варто перевірити, чи містять правовстановлюючі документи, технічний паспорт або, за потреби, відомості в ЄДЕССБ інформацію про житлову площу. Якщо таких даних немає, це не перешкоджатиме державній реєстрації права, однак у Реєстрі буде зазначено лише загальну площу об’єкта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нерухомість

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]