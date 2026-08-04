Всеволод Ченцов назвав терміни відкриття решти переговорних кластерів з ЄС

Новий віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що вважає реальною метою завершення переговорного процесу щодо вступу України до ЄС приблизно за 1,5 року.

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Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що Україна вважає реалістичними шанси відкрити всі інші переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу вже восени 2026 року.

Віцепрем’єр також пояснив, що переговорний процес уже триває за першим і шостим кластерами. Після відкриття решти напрямів переговори відбуватимуться паралельно за всіма сферами взаємодії України з ЄС.

Під час наради керівників українських дипломатичних представництв за кордоном він зазначив, що наразі немає об’єктивних перешкод для відкриття другого, третього, четвертого та п’ятого переговорних кластерів у межах переговорів про вступ України до ЄС.

Він зазначив, що Україна не змогла реалізувати початковий план щодо відкриття всіх кластерів до завершення попереднього політичного сезону, однак переговорний процес просувається безпрецедентно швидкими темпами.

Як зазначив віцепрем’єр, Європейська комісія ще ніколи не працювала так оперативно, «коли кластери відкриваються щомісяця».

Ченцов наголосив, що Україна планує зберегти цей темп і пройти основний етап відкриття кластерів восени.

«Якщо говорити реалістично — це відкрити два кластери у вересні і наступних два, подивимося, чи це буде жовтень, але однозначно ми хочемо пройти цей шлях восени», — сказав він.

Ченцов також заявив, що вважає реальною метою завершення переговорного процесу щодо вступу України до ЄС приблизно за 1,5 року.

«Кінець наступного року — це амбітна, але реалістична мета», — підсумував він.

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