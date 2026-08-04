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Названо найприбутковіші професійні сфери Києва: хто з працівників заробляє майже 90 тисяч гривень

11:45, 4 серпня 2026
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Нові дані розкрили, де у Києві платять найбільше, а які сфери залишаються серед найменш оплачуваних.
Названо найприбутковіші професійні сфери Києва: хто з працівників заробляє майже 90 тисяч гривень
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Середня зарплата в Україні продовжує зростати, однак різниця між окремими галузями залишається дуже суттєвою. Якщо у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій працівники можуть розраховувати на майже 89 тис. грн у Києві, то в охороні здоров’я та соціальній сфері середні доходи більш ніж удвічі нижчі. Оновлені статистичні дані за червень 2026 року також свідчать, що столиця зберігає значний відрив від загальноукраїнського рівня оплати праці.

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Якою була середня зарплата у червні 2026 року

Згідно із статистичними даними, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій в Україні у червні 2026 року становила 32 783 грн.

У Києві цей показник був значно вищим і досяг 48 393 грн. Порівняно з травнем 2026 року середня зарплата у столиці зросла на 2,7%.

Де отримують найбільші зарплати

Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у сфері інформації та телекомунікацій.

У червні 2026 року вони становили:

  • 77 931 грн у середньому по Україні;
  • 88 878 грн у Києві.

До числа найбільш оплачуваних також належать:

  • фінансова та страхова діяльність — 61 047 грн по Україні та 69 403 грн у Києві;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 40 845 грн по Україні та 52 627 грн у столиці.

Які галузі мають найнижчі зарплати

Найменший середній рівень оплати праці зафіксовано у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

У червні середня зарплата становила:

  • 22 274 грн по Україні;
  • 31 843 грн у Києві.

До галузей із відносно невисокими середніми доходами також належать:

  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 22 855 грн по Україні та 32 015 грн у Києві;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 23 138 грн та 26 416 грн відповідно;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 25 089 грн по Україні та 34 352 грн у столиці;
  • освіта — 25 394 грн по Україні та 32 060 грн у Києві.

Які ще зарплати зафіксовані в економіці Києва

Статистичні дані також містять інформацію щодо інших видів економічної діяльності у столиці:

  • сільське, лісове та рибне господарство — 53 294 грн;
  • промисловість — 32 755 грн;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 43 400 грн;
  • переробна промисловість — 33 905 грн;
  • будівництво — 25 077 грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 46 461 грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 34 352 грн;
  • операції з нерухомим майном — 26 416 грн;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 57 755 грн;
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 71 158 грн;
  • водопостачання, каналізація та поводження з відходами — 34 507 грн;
  • надання інших видів послуг — 57 755 грн.

Скільки людей працює та яка середня тривалість робочого часу

За оновленими статистичними даними, у червні 2026 року:

  • середньооблікова кількість штатних працівників у Києві становила 1 113 332 особи;
  • середня кількість відпрацьованих годин на одного штатного працівника — 148 годин.

Статистика сформована за результатами державного статистичного спостереження серед юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

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гроші Київ зарплата Держстат

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