Названо найприбутковіші професійні сфери Києва: хто з працівників заробляє майже 90 тисяч гривень

Нові дані розкрили, де у Києві платять найбільше, а які сфери залишаються серед найменш оплачуваних.

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Середня зарплата в Україні продовжує зростати, однак різниця між окремими галузями залишається дуже суттєвою. Якщо у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій працівники можуть розраховувати на майже 89 тис. грн у Києві, то в охороні здоров’я та соціальній сфері середні доходи більш ніж удвічі нижчі. Оновлені статистичні дані за червень 2026 року також свідчать, що столиця зберігає значний відрив від загальноукраїнського рівня оплати праці.

Якою була середня зарплата у червні 2026 року

Згідно із статистичними даними, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій в Україні у червні 2026 року становила 32 783 грн.

У Києві цей показник був значно вищим і досяг 48 393 грн. Порівняно з травнем 2026 року середня зарплата у столиці зросла на 2,7%.

Де отримують найбільші зарплати

Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у сфері інформації та телекомунікацій.

У червні 2026 року вони становили:

77 931 грн у середньому по Україні;

88 878 грн у Києві.

До числа найбільш оплачуваних також належать:

фінансова та страхова діяльність — 61 047 грн по Україні та 69 403 грн у Києві;

професійна, наукова та технічна діяльність — 40 845 грн по Україні та 52 627 грн у столиці.

Які галузі мають найнижчі зарплати

Найменший середній рівень оплати праці зафіксовано у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги.

У червні середня зарплата становила:

22 274 грн по Україні;

31 843 грн у Києві.

До галузей із відносно невисокими середніми доходами також належать:

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування — 22 855 грн по Україні та 32 015 грн у Києві;

тимчасове розміщування й організація харчування — 23 138 грн та 26 416 грн відповідно;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 25 089 грн по Україні та 34 352 грн у столиці;

освіта — 25 394 грн по Україні та 32 060 грн у Києві.

Які ще зарплати зафіксовані в економіці Києва

Статистичні дані також містять інформацію щодо інших видів економічної діяльності у столиці:

сільське, лісове та рибне господарство — 53 294 грн;

промисловість — 32 755 грн;

добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 43 400 грн;

переробна промисловість — 33 905 грн;

будівництво — 25 077 грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 46 461 грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 34 352 грн;

операції з нерухомим майном — 26 416 грн;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 57 755 грн;

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 71 158 грн;

водопостачання, каналізація та поводження з відходами — 34 507 грн;

надання інших видів послуг — 57 755 грн.

Скільки людей працює та яка середня тривалість робочого часу

За оновленими статистичними даними, у червні 2026 року:

середньооблікова кількість штатних працівників у Києві становила 1 113 332 особи;

середня кількість відпрацьованих годин на одного штатного працівника — 148 годин.

Статистика сформована за результатами державного статистичного спостереження серед юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

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