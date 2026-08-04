У Раді заявили: для підвищення мінімальної пенсії до 12 тисяч гривень зараз немає грошей

Як можливий проміжний етап розглядають підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень із подальшим покроковим збільшенням.

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У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що держава наразі не має достатніх фінансових можливостей для різкого підвищення мінімальної пенсії до 12 тисяч гривень.

Водночас у парламенті наголошують, що у перспективі кількох років мінімальну пенсію необхідно довести до рівня реального прожиткового мінімуму, а саму пенсійну систему — переглянути.

«На те, аби мінімальна пенсія завтра становила 12 тисяч, ми не маємо на сьогодні ресурсу, і про це треба чесно сказати людям. Водночас у перспективі 3–5 років проведення відповідного перерахунку пенсій та забезпечення підняття мінімальної пенсії є цілком реальним», — зазначили у комітеті.

За словами представників комітету, у найближчі три-п’ять років необхідно забезпечити поступове підвищення мінімальної пенсії та провести перерахунок системи таким чином, аби люди отримували пенсії відповідно до свого трудового стажу.

Як можливий проміжний етап розглядають підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень із подальшим покроковим збільшенням.

У парламенті також заявили про необхідність змінити чинну формулу розрахунку пенсій. Наразі коефіцієнт заміщення — співвідношення пенсії до заробітної плати — в Україні становить близько 25–30%, тоді як у європейських країнах цей показник має бути щонайменше 40%.

Проблему пов’язують із тим, що за чинною формулою за кожен рік страхового стажу людина отримує 1% від заробітку. За середнього стажу близько 30 років це дає коефіцієнт заміщення приблизно 30%, який після подальших перерахунків фактично знижується.

У Комітеті наголосили, що нова пенсійна модель має усунути цю несправедливість. Наразі парламент очікує від уряду пропозицій щодо комплексної пенсійної реформи.

Водночас Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що реальним джерелом гарантування соціальних виплат є не прив’язка їх розміру до прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати, а наявність коштів у державному бюджеті. У свою чергу ці кошти з’являються лише тоді, коли громадяни сплачують податки, збори та інші обов’язкові платежі, з яких формується бюджет країни.

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