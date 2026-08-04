На Хмельниччині керівника мовної школи підозрюють в розбещені своїх учениць

Дівчата не повідомляли про це, побоюючись осуду.

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58-річному директору центру вивчення іноземних мов повідомили про підозру у розбещенні малолітньої та неповнолітньої учениць. Йому інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік, який також викладав у центрі англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років.

Правоохоронці встановили, що щодо однієї потерпілої протиправні дії тривали у 2018–2020 роках, а щодо іншої — у 2023–2025 роках.

За інформацією прокуратури, дівчата тривалий час не повідомляли про пережите через страх осуду. Вони звернулися до правоохоронців після того, як дізналися про судовий розгляд іншого кримінального провадження стосовно керівника мовного центру, відкритого за фактом умисного зберігання дитячої порнографії.

Наразі слідчі встановлюють інших можливих потерпілих та перевіряють усі можливі епізоди протиправної діяльності підозрюваного, пов’язані із сексуальним насильством щодо учениць.

Також вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження щодо громадянина, якого обвинувачували за ч. 4 ст. 301-1 КК України (примушування малолітньої особи до участі у створенні дорослого контенту за участю дитини) і ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Про це повідомили у суді.

Згідно з вироком від 25 березня 2026 року, обвинувачений упродовж 2021–2025 років через інтернет і соціальні мережі, зокрема Telegram, Instagram і ChatRoulette, знаходив малолітніх дівчат та здійснював на них психологічний тиск. Він погрожував, зокрема блокуванням телефонів і шкодою для їхніх родичів, після чого схиляв дітей до дій інтимного характеру для власного задоволення та створення матеріалів непристойного змісту, які згодом поширював. Такі дії вчинялися неодноразово щодо кількох потерпілих.