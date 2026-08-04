  1. В Україні

На Хмельниччині керівника мовної школи підозрюють в розбещені своїх учениць

19:43, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дівчата не повідомляли про це, побоюючись осуду.
На Хмельниччині керівника мовної школи підозрюють в розбещені своїх учениць
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

58-річному директору центру вивчення іноземних мов повідомили про підозру у розбещенні малолітньої та неповнолітньої учениць. Йому інкримінують ч. 1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Офісу Генерального прокурора, чоловік, який також викладав у центрі англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років.

Правоохоронці встановили, що щодо однієї потерпілої протиправні дії тривали у 2018–2020 роках, а щодо іншої — у 2023–2025 роках.

За інформацією прокуратури, дівчата тривалий час не повідомляли про пережите через страх осуду. Вони звернулися до правоохоронців після того, як дізналися про судовий розгляд іншого кримінального провадження стосовно керівника мовного центру, відкритого за фактом умисного зберігання дитячої порнографії.

Наразі слідчі встановлюють інших можливих потерпілих та перевіряють усі можливі епізоди протиправної діяльності підозрюваного, пов’язані із сексуальним насильством щодо учениць.

Також вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження щодо громадянина, якого обвинувачували за ч. 4 ст. 301-1 КК України (примушування малолітньої особи до участі у створенні дорослого контенту за участю дитини) і ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Про це повідомили у суді.

Згідно з вироком від 25 березня 2026 року, обвинувачений упродовж 2021–2025 років через інтернет і соціальні мережі, зокрема Telegram, Instagram і ChatRoulette, знаходив малолітніх дівчат та здійснював на них психологічний тиск. Він погрожував, зокрема блокуванням телефонів і шкодою для їхніх родичів, після чого схиляв дітей до дій інтимного характеру для власного задоволення та створення матеріалів непристойного змісту, які згодом поширював. Такі дії вчинялися неодноразово щодо кількох потерпілих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagramта в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Хмельницький підозрюваний офіс генерального прокурора

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Сім років під слідством без вини: скільки компенсації має заплатити держава за рішенням Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що закон про бюджет не може зменшувати розмір компенсації за незаконне переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]