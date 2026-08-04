Українці зможуть отримати безоплатну правничу допомогу за кордоном — що змінилося з 1 серпня

Для українців відкрилась низка механізмів для захисту своїх прав за кордоном.

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З 1 серпня 2026 року громадяни України можуть скористатися можливостями Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя у 28 країнах світу.

Як повідомили в Міністерстві юстиції України, Конвенція, укладена в межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права, відкриває українцям низку механізмів для захисту своїх прав за кордоном.

Зокрема, громадяни можуть отримати безоплатну правничу допомогу для участі у судових процесах за кордоном, звертатися через компетентний орган України до іноземних установ, отримувати копії судових рішень і документів із державних реєстрів інших країн, ініціювати виконання рішень про стягнення судових витрат, а також користуватися процесуальними гарантіями під час участі в суді як свідки або експерти.

Подати звернення можна до Міністерства юстиції України в електронній формі на адресу [email protected] або поштою за адресою: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для України 1 серпня 2026 року набрала чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена 25 жовтня 1980 року в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права (ГКМПП). Україна приєдналася до Конвенції відповідно до Закону від 12 березня 2026 року №4820-IX «Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя».