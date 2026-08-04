Українці можуть безоплатно отримати операцію із заміни суглобів: як стати в чергу

Ургентні операції проводяться поза чергою у разі гострих медичних показань.

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В Україні лікарі вже провели понад 26 тисяч безоплатних операцій з ендопротезування пацієнтам, які перебували в електронній черзі. Із них понад 13 тисяч операцій виконали з початку 2026 року.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, безкоштовне ендопротезування доступне у 101 медичному закладі по всій країні. Саме до цих лікарень централізовано розподіляють ендопротези, закуплені за державний кошт.

Операцію із заміни суглоба можна отримати як невідкладно, так і планово. Ургентні втручання проводять позачергово за наявності гострих медичних показань. Планові операції виконують виключно за електронною чергою, яка ведеться окремо в кожному медичному закладі.

Для постановки в електронну чергу пацієнту необхідно звернутися до лікарні, що надає послугу безоплатного ендопротезування, та подати заяву, консультаційний висновок лікаря-спеціаліста, а також документи, які підтверджують право на першочергове проведення операції, якщо таке право є.

Після внесення даних до електронної системи пацієнт потрапляє до черги. Під час планування операцій система автоматично формує список на госпіталізацію з урахуванням наявності необхідного типу ендопротеза та права на першочергове проведення втручання, зокрема за медичними показаннями чи соціальним статусом.

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