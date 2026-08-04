Виїзд дитини за кордон без другого з батьків: у яких випадках дозволено, а коли потрібен нотаріус

Перед подорожжю з дитиною варто знати, у яких випадках нотаріальна згода є обов'язковою, а коли вона не потрібна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наприкінці літа тисячі українських родин вирушають за кордон на відпочинок, оздоровлення дітей або повертаються до місця проживання чи навчання. Разом із підготовкою до поїздки батькам варто заздалегідь перевірити пакет документів, адже правила виїзду неповнолітніх мають свої особливості. Попри те, що під час воєнного стану порядок перетину державного кордону для дітей став значно простішим, у низці випадків нотаріально посвідчена згода одного з батьків усе ще є обов’язковою. Розповідаємо, коли без неї можна обійтися, а коли оформлення такого документа є необхідним.

Коли для виїзду дитини за кордон потрібна нотаріальна згода

Нотаріально посвідчена заява про згоду на виїзд дитини оформлюється лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

Необхідність її оформлення залежить від того, хто супроводжує дитину та за яких обставин вона перетинає державний кордон.

Зокрема, така згода може знадобитися, якщо дитина віком до 16 років виїжджає:

у супроводі одного з батьків — у випадках, визначених законодавством;

у супроводі іншої повнолітньої особи, зокрема родича, тренера, керівника групи чи іншої уповноваженої особи.

У кожній конкретній ситуації необхідність нотаріальної згоди визначається відповідно до чинних Правил перетинання державного кордону України.

Які документи потрібні для оформлення згоди

Для посвідчення заяви нотаріусу, як правило, необхідно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

свідоцтво про народження дитини.

У самій заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та дата народження дитини;

країна, до якої планується поїздка;

строк перебування за кордоном;

за потреби — дані особи, яка супроводжуватиме дитину.

У яких випадках згода другого з батьків не потрібна

Після запровадження воєнного стану правила виїзду дітей за кордон були суттєво спрощені.

Наразі в багатьох випадках дитина може перетнути державний кордон без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо вона подорожує:

у супроводі одного з батьків;

у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата чи сестри, мачухи або вітчима;

у супроводі іншої особи, уповноваженої одним із батьків відповідно до вимог законодавства.

Також згода другого з батьків не потрібна у випадках, визначених законодавством. Зокрема, якщо один із батьків:

помер;

позбавлений батьківських прав;

визнаний безвісно відсутнім або недієздатним;

існує рішення суду, яке дозволяє виїзд дитини без його згоди;

є іноземцем або особою без громадянства;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Як змінилися правила під час воєнного стану

До початку повномасштабної війни нотаріальна згода другого з батьків для виїзду дитини за кордон була потрібна значно частіше.

Після запровадження воєнного стану уряд спростив порядок перетинання державного кордону для дітей, щоб забезпечити можливість оперативного та безпечного виїзду українських сімей.

Водночас окремі ситуації, як і раніше, потребують оформлення нотаріально посвідченої згоди або інших документів, які підтверджують право на виїзд.

Саме тому перед поїздкою варто перевірити не лише українські правила, а й вимоги країни, до якої планується подорож.

Найпоширеніші запитання батьків

Чи потрібна згода, якщо дитина їде лише з мамою або татом?

На період дії воєнного стану в більшості випадків — ні. Один із батьків може самостійно супроводжувати дитину під час виїзду за межі України відповідно до чинних Правил перетинання державного кордону.

Чи може дитина виїхати з бабусею або дідусем?

Так. Законодавство передбачає можливість виїзду дитини у супроводі близьких родичів або інших уповноважених осіб за умови дотримання встановлених вимог.

Чи можна оформити згоду одразу на кілька поїздок?

Так. Законодавство не забороняє визначити у заяві певний період, протягом якого дитина зможе здійснювати кілька поїздок за кордон. Зміст такої заяви залежить від мети поїздок і вимог законодавства.

Чи впливає країна призначення на перелік документів?

Так. Навіть якщо українське законодавство дозволяє виїзд без нотаріальної згоди другого з батьків, країна, до якої прямує дитина, може встановлювати власні вимоги щодо в’їзду неповнолітніх. Тому перед подорожжю варто ознайомитися з правилами держави призначення.

Де можна оформити згоду?

Посвідчити заяву про згоду на виїзд дитини за кордон можна у будь-якого державного або приватного нотаріуса.

Що варто перевірити перед поїздкою

Перед виїздом за кордон із дитиною батькам рекомендується заздалегідь з’ясувати, які саме документи потрібні у їхній ситуації. Хоча під час воєнного стану правила перетину державного кордону для дітей стали значно простішими, у деяких випадках закон і надалі вимагає нотаріально посвідченої згоди або інших підтвердних документів.

Крім того, слід враховувати, що окремі держави можуть мати власні вимоги щодо в’їзду неповнолітніх іноземців. Тому перед поїздкою варто перевірити правила як українського законодавства, так і законодавства країни призначення, щоб уникнути непередбачених труднощів під час перетину кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.