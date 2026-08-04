Газ можуть відключити: які перевірки мають пройти власники квартир і приватних будинків

Вартість ТО залежить від типу житла, стану мереж, регіону та протяжності газопроводів, а для багатоквартирних будинків розраховується окремо для кожного будинку.

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В Україні власники квартир і приватних будинків з газовим обладнанням зобов’язані регулярно проводити технічне обслуговування газових мереж і приладів. Водночас споживачі часто плутають перевірку внутрішньобудинкових мереж із технічним обслуговуванням обладнання безпосередньо у квартирі чи приватному будинку.

Як пояснили в АТ «Одесагаз», технічне обслуговування газових мереж зазвичай виконує місцевий оператор газорозподільної системи на підставі типового договору. Водночас співвласники багатоквартирного будинку через ОСББ або керуючу компанію можуть обрати іншу спеціалізовану організацію. Така компанія повинна мати відповідну ліцензію та офіційно укладений договір.

У чому різниця між обслуговуванням будинку та квартири

Плата за технічне обслуговування газових мереж складається з двох частин: перевірки внутрішньобудинкових систем газопостачання та обслуговування газового обладнання у квартирі або приватному будинку. Це перевірка спільних газових мереж будинку. Керуючі компанії відповідають лише за загальні стояки та магістральні труби до першого запірного крана у квартирі.

Під час технічного обслуговування виконують:

огляд трубопроводів у місцях загального користування;

огляд стояка, відгалуження до запірного пристрою та газового приладу у квартирах;

перевірку герметичності фланцевих і муфтових з’єднань;

випробування газопроводів на герметичність;

планове випробування під тиском;

технічне обслуговування запірної арматури;

перевірку тяги у вентиляційних каналах.

Вартість таких робіт залежить від віку та технічного стану будинку, довжини й складності газових мереж, а також кількості квартир. Тариф розраховується окремо для кожного будинку. Наприклад, для мешканців багатоповерхового будинку на вул. Академіка Сахарова, 5/3 вартість технічного обслуговування становить 513,36 грн з однієї квартири, а для двоповерхового будинку на Адміральському проспекті, 22 — 1001,95 грн.

Графіки проведення технічного обслуговування публікують на сайтах газорозподільних компаній. Періодичність залежить від строку експлуатації газопроводів:

мережі, які експлуатуються до 25 років, перевіряють раз на п’ять років;

мережі, старші за 25 років, — раз на три роки.

Позапланові перевірки проводять у разі аварійних ситуацій, підозри на витік газу, зміни власника житла, заміни, перенесення або підключення нового газового обладнання.

Технічне обслуговування газового обладнання у квартирі або приватному будинку

Такі роботи проводяться окремо і стосуються обладнання, яке належить власнику житла. Під час ТО перевіряють:

газові лічильники;

труби після запірного крана;

кульові крани;

пальники;

котли;

вентиляцію та димоходи.

Також проводять очищення пальників, регулювання полум’я, прочищення каналів, заміну прокладок і змащування арматури. Для проведення такого обслуговування власник має укласти окремий договір із місцевою газорозподільною компанією або ліцензованою сервісною організацією.

Перевірку газового обладнання рекомендують проводити щороку, а у разі старих систем — частіше. Після виконання робіт оформлюється відповідний акт. Граничні тарифи на технічне обслуговування газових мереж і обладнання встановлені постановою НКРЕКП №2111 від грудня 2025 року. Для типової двокімнатної квартири у багатоповерхівці вартість ТО становить приблизно 300–600 грн залежно від регіону та протяжності мереж.

Для приватних будинків ціна вища:

огляд газової плити — від 360 грн;

технічне обслуговування котла потужністю до 30 кВт — 500–600 грн;

повний комплекс робіт — 1000–2000 грн.

На остаточну вартість впливають довжина газових мереж, вік обладнання, регіон та особливості експлуатації.

Коли можуть припинити газопостачання

Газ можуть відключити, якщо обладнання не пройшло обов’язкове технічне обслуговування або виявлено небезпечні несправності. Зокрема, підставами для припинення газопостачання можуть бути:

витік газу;

несправність систем безпеки;

несправність оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутність тяги;

самовільне підключення газових приладів до системи газопостачання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні власники газових приладів зобов’язані забезпечувати регулярне технічне обслуговування газових мереж та обладнання. Вартість такої послуги може становити до 2 тисяч гривень залежно від типу житла та кількості встановлених приладів.