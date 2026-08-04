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ДБР перевіряє дві версії вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому: що відомо

12:03, 4 серпня 2026
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Зниклими безвісти залишаються п’ятеро військових.
ДБР перевіряє дві версії вибухів на військовому полігоні у Хмельницькому: що відомо
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Працівники Державного бюро розслідувань провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькій області. Наразі слідство перевіряє дві основні версії події — можливе порушення правил під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію.

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Неконтрольована детонація на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня 2026 року близько 11:55 та тривала майже до кінця дня.

Як повідомили у ДБР, станом на 3 серпня п’ятеро військовослужбовців залишаються зниклими безвісти. За попередньою інформацією, саме ці військові могли розвантажувати боєприпаси на складі військової частини.

Слідство розглядає дві версії

Однією з основних версій є можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, що могло спричинити перший вибух та подальшу детонацію.

Також правоохоронці перевіряють версію диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння.

Є загиблі та травмовані військові

Під час пошукових робіт на місці події були виявлені фрагменти тіл. Їх направили на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи для встановлення осіб загиблих.

Внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі загрози їхньому життю немає. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Розслідування триває

Працівники ДБР спільно з командуванням Сил спеціальних операцій ЗСУ, Національною поліцією та ДСНС працюють на місці події та ліквідовують наслідки вибухів.

Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Також вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів.

Після завершення детонації проведено попередній огляд місця події. Наразі ДСНС продовжує розмінування території за межами військового об’єкта. Для подальших робіт безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію.

Крім того, триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта.

Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

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ДБР

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