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Військові із числа колишніх засуджених отримали право на щорічні відпустки лікування та переведення

12:12, 4 серпня 2026
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Новий закон відкриває доступ до прав, яких раніше ця категорія військовослужбовців була позбавлена.
Військові із числа колишніх засуджених отримали право на щорічні відпустки лікування та переведення
Фото: Генштаб ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розширення соціальних і правових гарантій для військовослужбовців.

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Закон 4931-IX усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які прийшли до лав ЗСУ з установ відбування покарань, ті ж права, що й іншим військовослужбовцям, зокрема:

  • щорічні відпустки,
  • розширення доступу до лікування після поранень та можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров’я.

Також документ захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про законопроєкт №15225, який після ухвалення став законом №4931-IX. Документ передбачає внесення змін до законодавства щодо проходження військової служби особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

За словами ініціаторів законопроєкту, після ухвалення закону у травні 2024 року до лав Збройних Сил України долучилися понад 12 тисяч осіб із установ виконання покарань.

Водночас за понад 1,5 роки застосування цього механізму виявили низку прогалин у законодавстві, які, на думку авторів ініціативи, обмежують права таких військовослужбовців та створюють нерівність порівняно з іншими категоріями військових.

Це зокрема:

  • відсутність у зазначеної категорії військовослужбовців права на окремі види відпусток (щорічну основну відпустку, додаткову відпустку після звільнення з полону), неможливість проводити відпустку для лікування за висновком військово-лікарської комісії за місцем проживання або за місцем проходження служби;
  • відсутність механізму переведення (переміщення) зазначеної категорії військовослужбовців, в тому числі тих, хто за висновком (постановою) військово-лікарської комісії придатні до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони внаслідок хвороби або поранення (травми, контузії, каліцтва), які повʼязані із проходженням військової служби або виконанням обовʼязків військової служби або із захистом Батьківщини;
  • відсутність окремих підстав для звільнення з військової служби зазначеної категорії військовослужбовців (досягнення граничного віку перебування на військовій службі, звільнення з полону, інвалідність);
  • неврегульований правовий статус військовослужбовців-жінок із числа осіб, звільнених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом: неможливість звільнення з військової служби у зв’язку з вагітністю чи потребою у догляді за дитиною, відсутність права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для вирішення цієї проблеми, законопроєкт № 15225 пропонує надати військовослужбовцям із числа умовно-достроково звільнених право на:

  • щорічну основну відпустку;
  • додаткову відпустку після звільнення з полону;
  • розширення місць проведення відпустки для лікування за висновком військово-лікарської комісії;
  • переведення до інших підрозділів ЗСУ;
  • розширення переліку підстав для припинення (розірвання) контракту таких військовослужбовців і звільнення їх з військової служби.

Окремо документ гарантує військовослужбовцям-жінкам із цієї категорії права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

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президент ЗСУ військові військовослужбовці Володимир Зеленський

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