У Хмельницькому чоловік сяде до в’язниці на пʼять років за підроблене посвідчення водія

На вимогу поліцейських водій пред’явив посвідчення водія, однак під час перевірки з’ясувалося, що документ не відповідав бланкам встановленого зразка.

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Хмельницький міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя у використанні завідомо підробленого документа та призначив йому покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Чоловіка зупинили працівники патрульної поліції під час руху автомобілем Renault Scenic у Хмельницькому через порушення правил дорожнього руху.

На вимогу поліцейських водій пред’явив посвідчення водія, однак під час перевірки з’ясувалося, що документ не відповідав бланкам встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу в Україні.

Таким чином, чоловік умисно використав завідомо підроблений документ. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Свою вину обвинувачений визнав. Обставини справи підтвердилися його показаннями та доказами, дослідженими під час судового розгляду.

Крім того, суд врахував, що чоловік на момент вчинення нового правопорушення мав непогашену судимість. У 2024 році Тальнівський районний суд Черкаської області засудив його до 5 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 185 КК України, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на 2 роки.

Також Хмельницький міськрайонний суд не встановив обставин, які б пом’якшували або обтяжували покарання.

За використання підробленого посвідчення чоловіку призначили 1 рік обмеження волі. Водночас, відповідно до ст. 71 та 72 КК України, до цього покарання частково приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

У результаті остаточне покарання становило 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватимуть із дня фактичного затримання чоловіка на виконання вироку.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку. Справа № 686/11636/25.

Зазначимо, що ми також писали і про інший цікавий випадок, коли чоловік сам роздрукував водійське посвідчення на домашньому принтері та отримав 5 років позбавлення волі. Аналізуючи вирок у справі № 344/8338/26 бачимо, що житель Івано-Франківська пішов далі ніж просто швидке оформлення підроблених документів. Чоловік виготовив посвідчення водія вдома за допомогою принтера та відеоуроків з соцмереж. Цікавим нюансом справи є той факт, що обвинувачений уже перебував під наглядом органу пробації, що й зумовило суворий вирок.

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